Οι έρευνες για τον προσωρινό κάτοχο της σκουρόχρωμης BMW που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του 42χρονου «Μπόντι Μπίλντερ» φαίνεται να στρέφονται προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες από τις διωκτικές αρχές της Ελλάδας. Ο 49χρονος πρώην ειδικός σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ αναζητήθηκε μετά την εξιχνίαση της δράσης των πληρωμένων δολοφόνων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πώς το πολυτελές όχημά του κατέληξε στα χέρια των συλληφθέντων.

Το αυτοκίνητο είχε χρησιμοποιηθεί από τους δράστες στην απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου «τμηματάρχη» διακίνησης ναρκωτικών του 42χρονου, τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που συνδέεται με τη δράση της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνεχίζουν να αναζητούν τον ηθικό αυτουργό, που σύναψε το “χρυσό συμβόλαιο θανάτου” αξίας άνω των 300.000 ευρώ, στρέφοντας τις έρευνες στο περιβάλλον προσώπου με το οποίο είχε συνεργαστεί ο 42χρονος στο πλαίσιο της εγκληματικής του δραστηριότητας. Παράλληλα στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επαφές της ομάδας των πληρωμένων δολοφόνων, πριν την εκτέλεση.

“Θέλει να μου κάνει ζημιά”, φέρεται να είχε αναφέρει περιγράφοντας έναν συγκατηγορούμενο του για την απαγωγή του επιχειρηματία Κυπαρίσση, ο ένας από τους συλληφθέντες εκτελεστές, λίγο καιρό πριν την δολοφονία του “Μπόντι Μπίλντερ”. Ο 37χρονος, είχε μοιραστεί την πληροφορία με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, δολοφόνο της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, πρώην συγκρατούμενο του στις φυλακές, με τον οποίο είχαν αναπτύξει φιλική σχέση. Όπως ανέφερε το πρόσωπο που ήθελε να του κάνει κακό, είχε προσεγγίσει τον 42χρονο “Μπόντι Μπίλντερ” για αυτό το σκοπό.

Η BMW του “ειδικού συμβούλου”

Το σκούρο αυτοκίνητο μάρκας BMW 320i, είχε χρησιμοποιηθεί με πλαστές πινακίδες, κατά την απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου “χούλιγκαν”, συνεργάτη του “Μπόντι Μπίλντερ”. Μετά την επίθεση, όταν οι δράστες αντικατέστησαν τις πινακίδες με τις γνήσιες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα ανήκε σε μία εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στα νότια προάστια. Μίλησαν με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος τους είπε ότι το συγκεκριμένο όχημα το έχει παραχωρήσει από το 2023 στον 49χρονο πρώην σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει 2-3 φορές για την επιστροφή του, χωρίς όμως να τον βρει. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικοί μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Παγκράτι, εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα σκούρο BMW 320i. Το BMW αρχικά έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ κατά τη διαφυγή τους οι δράστες τις άλλαξαν και τοποθέτησαν τις γνήσιες ώστε να δυσχεράνουν το έργο των διωκτικών Αρχών. Κατά την παραμονή του οχήματος στο σημείο της επίθεσης, αυτό καταγράφηκε να πραγματοποιεί διελεύσεις κοντά στο σπίτι του στόχου με επιβάτες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του, ο οποίος φαίνεται να πυροβόλησε το θύμα. Σημειώνεται ότι ο 28χρονος τον Μάιο του 2025 είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον υποψήφιο στόχο στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά την διαφυγή τους από το Παγκράτι στάθμευσαν το BMW σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, που βρίσκεται στο πάρκο “Γ. Αποστολάκης” στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και στη συνέχεια ο 28χρονος με ταξί πήγε στο σπίτι του στου Γκύζη, ενώ ο 37χρονος έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες ημέρες οι δύο δράστες μετακινούσαν το BMW, στις περιοχές των Σεπολίων και της Καλλιθέας. Σε μία από αυτές τις μεταφορές, χρησιμοποίησαν και το κόκκινο NISSAN QASHQAI, το οποίο αργότερα χρησιμοποίησαν ως “επιχειρησιακό” όχημα στην εκτέλεση του “Μπόντι Μπίλντερ”, και το έκαψαν στη συνέχεια.

Το σπασμένο φανάρι

Ένα άλλο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της δολοφονίας του “Μπόντι Μπίλντερ”, επιβεβαίωσε τις σχέσεις ανάμεσα στους εκτελεστές και την υποστηρικτική ομάδα και οδήγησε στη ταυτοποίηση δραστών. Το HYUNDAI i20, που οδηγούσε ο ένας από τους δύο “βοηθητικούς” συνεργούς, είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Κρήτη και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στις 29 Οκτωβρίου. Μάλιστα ο 22χρονος συνεργός ανέφερε στον υπάλληλο της εταιρείας ως κοινό γνωστό τους τον ένα από τους δύο εκτελεστές του 42χρονου. Από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων, οι αστυνομικοί, ταυτοποίησαν τους “βοηθητικούς”.

Οι δύο νεαροί συνεργοί είχαν αναλάβει την οδήγηση των δύο νοικιασμένων οχημάτων με τα οποία ταξίδεψαν στην Αράχωβα και στη συνέχεια παρέλαβαν τους δράστες μετά την εκτέλεση, από το σημείο καύσης του “επιχειρησιακού” κόκκινου QASHQAI. Κοντά στο καμένο αυτοκίνητο είχε βρεθεί ένα τζάμι φαναριού άλλου τύπου οχήματος και συγκεκριμένα ενός εκ των νοικιασμένων. Όπως διαπιστώθηκε στα πρώτα στάδια της καύσης του κόκκινου QASHQAI σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε την θραύση του φαναριού. Όταν οι νεαροί επέστρεψαν το όχημα, πλήρωσαν και επιπλέον… 200 ευρώ για τη ζημιά που είχαν προκαλέσει.

Το σαλέ

Η έρευνα του Ελληνικού FBI, αποκάλυψε ότι το σαλέ της Αράχωβας στο οποίο δολοφονήθηκε ο 42χρονος, ανήκει σε άτομο που έχει απασχολήσει για λαθρεμπόριο τσιγάρων και συνεργαζόταν με τον επονομαζόμενο “Έντικ”, τον ελληνοουκρανό, φερόμενο εντολέα “εξολόθρευσης” ηγετικών μελών της GREEK MAFIA. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής δεν αποκλείουν πίσω από το συμβόλαιο θανάτου του 42χρονου “Μπόντι Μπίλντερ” ή “Μάγειρα”, να κρύβεται υποομάδα του “Έντικ”, που πήρε την έγκρισή του να τον “διαγράψει”. Γι’ αυτό το λόγο οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κάποιοι να “μαγείρεψαν” τον 42χρονο, όπως έκανε ο ίδιος στο παρελθόν.

Οι “αμοιβές αίματος”

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, εντόπισαν στην κατοχή του 37χρονου κατηγορούμενου εκτελεστή, μια χειρόγραφη “κατάσταση αμοιβών” και “τετράδιο εσόδων-εξόδων” από το… συμβόλαιο θανάτου του 42χρονου “Μάγειρα”. Σε αυτή την κατάσταση, που οι αστυνομικοί καταγράφεται ο επιμερισμός των ποσών της αμοιβής του συμβολαίου θανάτου στα μέλη της εκτελεστικής “τετράδας”. Η δική του “αμοιβή”, σύμφωνα με το χειρόγραφο σημείωμα, ήταν περίπου 120.000 ευρώ, για τον 28χρονο συνεργό του περίπου 80.000 ευρώ, από 10.000-15.000 για τον καθένα από τους “βοηθητικούς” νεαρούς, ηλικίας 22 και 21 χρόνων, και περίπου 50.000 ευρώ ήταν “οδοιπορικά” και “έξοδα κίνησης”.

Οι νεαροί κατηγορούμενοι δεν φαίνεται να συμμετείχαν στη δολοφονία με καθαρά οικονομικό κίνητρο, καθώς προέρχονται από εύπορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Αιτία της συμμετοχής τους, σύμφωνα με την ερμηνεία αρμόδιων αξιωματικών, ήταν μία ακατανόητη-ανεύθυνη παρόρμηση για τη δημιουργία ενός εγκληματικού προφίλ “σκληράδας”, στο βωμό του εύκολου κέρδους, μεγάλης ζωής και αντίστοιχης φήμης που θα τους ακολουθούσε σε παράνομους κύκλους και μονοπάτια χωρίς επιστροφή. “Φαίνεται πως ήταν επηρεασμένοι από τα ρηχά πρότυπα της πλειοψηφίας των σημερινών νέων της… μουσικής τραπ και τον social media. Πιστόλια, γρήγορα αμάξια, ‘βεντάλιες’ χρημάτων, ναρκωτικά, όμορφες γυναίκες, που εσφαλμένα θεωρούν ότι αυτά αποκτώνται μέσω της παρανομίας και πως αυτά είναι τα σημαντικά της ζωής” αναφέρει χαρακτηριστικά αξιωματικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

thetoc.gr