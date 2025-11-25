Με ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ζωντανεύουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φωτογραφίες θυμάτων βίας κατά γυναικών τιμά σήμερα 25 Νοεμβρίου ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Πρόκειται για το σωματείο που ιδρύθηκε το 2021 και «δραστηριοποιείται κατά της βίας σε κάθε της μορφή, με ειδική εστίαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα».

Στο βίντεο με μήνυμα «είμαι μία και είμαστε όλες» εμφανίζονται «ζωντανές» οι εικόνες της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, της Ελένης Τοπαλούδη, της Ερατούς Μανωλακέλλη, της Σοφίας Σαββίδου, της Πολυξένης Μπέρδου, της Δώρας Ζαχαριά και της Κυριακής Γρίβα.

«Δεν είναι ιστορίες. Δεν είναι τίτλοι ειδήσεων. Ήταν ζωές. Και έσβησαν βίαια» αναφέρεται στην ανάρτηση του σωματείου.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με τη συναίνεση των οικογενειών τους που είναι και ιδρυτικά μέλη του σωματείου με τα θύματα της βίας κατά γυναικών να αφηγούνται με τη δική τους φωνή: «Κάποτε ήμουν κοπέλα… και με δολοφόνησαν».

«Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος» καταλήγει το βίντεο του σωματείου.

protothema.gr