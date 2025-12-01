Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλνουν την Ελλάδα για σχέδιό της να «κλειδώσει» το Αιγαίο αναπτύσσοντας πυραύλους σε νησιά και βραχονησίδες, μετά και τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για νέο δόγμα αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Η εφημερίδα Hurriyet στο πρωτοσέλιδό της μιλά για απειλητική δήλωση Δένδια, σημειώνοντας πως ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Η τουρκική εφημερίδα τονίζει μάλιστα ότι οι δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΑΜ από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια.

«Έκανε δηλώσεις που στοχοποιούν την Τουρκία, ανακοινώνοντας ότι θα αλλάξει ριζικά το αμυντικό δόγμα της χώρας του. Ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί “τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του” και είπε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά», αναφέρει στο πρώτο θέμα της η Hurriyet.

Milliyet: «Η Ελλάδα σχεδιάζει να κλείσει το Αιγαίο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Milliyet σε δημοσίευμά της με τίτλο: «To σχέδιο της Ελλάδας να κλειδώσει το Αιγαίο! Tι θα κάνει η Τουρκία για να εμποδίσει το προβοκατόρικο βήμα της Ελλάδας;».

Η Milliyet σημειώνει πως ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι κινητές συστοιχίες πυραύλων θα αναπτυχθούν στα νησιά του Αιγαίου, δημιουργώντας μια αμυντική γραμμή βασισμένη στα κινητά στοιχεία των νησιών.

«Τόνισε ότι θα ακολουθήσουν μια στρατηγική “κλεισίματος περιοχής”, αντλώντας υποστήριξη από τις χερσαίες δυνάμεις», προσθέτει η τουρκική εφημερίδα.

CNN Turk: «Αυτό που επιχειρούν να κάνουν μπορεί να προκαλέσει κρίση»

Στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια αναφέρθηκε και το CNN Turk, με τον δημοσιογράφο Γκαφάρ Γιακιντζά να σημειώνει μάλιστα ότι οι κινήσεις αυτές της Ελλάδας μπορεί να προκαλέσουν κρίση.

«Ο Έλληνας υπουργός εξήγησε τον τρόπο άμυνας από ξηράς: “θα εγκαταστήσουμε πυραυλικά συστήματα όχι σε εκατοντάδες νησιά αλλά σε χιλιάδες νησιά”. Αυτά είναι οι δηλώσεις του κυρίου υπουργού», σημείωσε ο Γιακιντζά.

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Λέει λοιπόν πως σε εκατοντάδες νησιά κι αν χρειαστεί σε χιλιάδες νησιά. Αυτό τι σημαίνει… δηλαδή, η Ελλάδα θα έχει ίδια πυραυλικά συστήματα στις 8 νέες φρεγάτες και επίσης θα αναπτύξει πυραύλους σε μεγάλα νησιά που θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, όπως θα έχει πυραύλους και σε βραχονησίδες».

«Αυτό που επιχειρούν να κάνουν μπορεί να προκαλέσει κρίση. Αυτό που επιχειρούν μπορεί να προκαλέσει κρίση. Δεν είναι σωστό», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας STAR, Τζοσκούν Μπασμπούγ, τονίζει: «Δηλαδή ο Δένδιας λέει πως θα κλείσει το Αιγαίο. Αυτό που ισχυρίζεται είναι πως η Ελλάδα των 12 εκατομμυρίων ανθρώπων θα κλείσει το Αιγαίο σε μια χώρα 85 εκατομμυρίων που έχει ιστορία 3.000 ετών. Με την υποστήριξη κάποιων άλλων αυτό αυξάνει την ένταση».

