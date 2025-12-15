Βαρύ και πολυσυζητημένο ποινικό παρελθόν έχει ο άνδρας που συνελήφθη ως φερόμενος ιδιοκτήτης του σκάφους το οποίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης κατά οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ αναμένεται να συλληφθούν ακόμη πέντε. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα, ενώ οι δεύτεροι -οι οποίοι βρίσκονταν στο σκάφος- τελούν υπό κράτηση και θα συλληφθούν.

Αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο που ξεχωρίζει ανάμεσά στους κατηγορουμένους είναι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ναρκωσκάφους στον οποίο στον παρελθόν είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ». Και αυτό γιατί είχε συλληφθεί ως ο «εγκέφαλος» του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης που έδρασε ποτέ στη χώρα μας.

Ήταν το καλοκαίρι του 2004, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένα πλοίο ονόματι «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας να έχει στα αμπάρια του 5,4 τόνους κοκαΐνης, η αξία της οποίας ξεπερνά σήμερα το πόσο των 500.000.000 ευρώ.

Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία. Όμως, οι διωκτικές Αρχές της Ελλάδας καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν βάλει στο μικροσκόπιο κάθε κίνηση του «Έλληνα Εσκομπάρ», εντόπισαν μέσω δορυφόρου το πλοιάριό του να κινείται στον Ατλαντικό Ωκεανό με κατεύθυνση προς τις δυτικές ακτές της Αφρικής.

Στις 13 Ιουλίου, τα στελέχη των Αρχών της Ισπανίας έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτα που είχαν ετικέτα μεταλλικών νερών.

Τον Αύγουστο του 2004 ο ναρκέμπορος εντοπίστηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και συνελήφθη. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στα χέρια των διωκτικών Αρχών ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση. Ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων του Πειραιά, όμως, μετέτρεψε την ποινή των ισοβίων σε κάθειρξη 22 ετών.

