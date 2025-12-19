Υπό άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 545 άνθρωποι στα ανοιχτά της Γαύδου, τους οποίους οι δουλέμποροι στοίβαξαν σε αλιευτικό σκάφος για ταξίδι από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Λίγο μετά τον εντοπισμό και την διάσωση αυτή, εντοπίστηκα άλλο ένα σκάφος με 80 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου που – και αυτό – οδηγήθηκε στην Αγία Γαλήνη με του διασωθέντες να οδηγούνται στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς.

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.

Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 545 παράνομους μετανάστες που διασώθηκαν 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, αρχικά μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και τελικά στο Ρέθυμνο για την καταγραφή τους.