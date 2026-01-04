Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βρίσκεται η ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη.

Από την Πρωτοχρονιά, οι δικοί της την αναζητούν, καθώς η 15χρονη Ελληνοελβετή διασκέδαζε με την παρέα της στο μπαρ Le Constellation όπου σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά με τους 40 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.

Ωστόσο, η τύχη της αγνοούταν με την οικογένειά της να την ψάχνει στα νοσοκομεία.

Σήμερα, ο πατέρας και ο αδελφός της φαίνεται πώς επιβεβαίωσαν πώς ταυτοποιήθηκε η σορός της. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της, Αντώνης, δημοσίευσε μια εικόνα με μαύρο φόντο και ένα λευκό αγγελάκι ενώ έγραφε το όνομά της «Alice».

Την ίδια στιγμή, ο αδελφός της, Ρομέν, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια, μια καρδιά και ένα λευκό περιστέρι. «Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού είναι πάντα τα μεγαλύτερα αδέλφια της», έγραφε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Τα social media της οικογένειας πλημμύρισαν με συλλυπητήρια από τον κόσμο και τους φίλους τους.

