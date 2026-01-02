Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαρούς εφήβους.

Στην ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης αναφέρει: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

protohema.gr