Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και η αποχώρησή του από τα πλατό το καλοκαίρι του 2025 άφησε ένα τεράστιο κενό στην ελληνική τηλεόραση. Εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΤ1, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Ο ίδιος μεγάλωσε γενιές και γενιές τηλεθεατών με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίαζε για 34 χρόνια. Πολλοί νέοι δημοσιογράφοι και μετέπειτα κεντρικοί παρουσιαστές, ξεκινήσαν την καριέρα τους ως μαθητευόμενοί του.

Οι δύο γάμοι και τα τρία του παιδιά

Ποιος ήταν όμως, ο Γιώργος Παπαδάκης μακριά από τις κάμερες. Γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1951 στο Χαλάνδρι και έχει καταγωγή από την Κρήτη. Έκανε δύο γάμους από τους οποίους απέκτησε τρία παιδιά.

Η Τίνα Παπαδελή, είναι η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιράστηκε μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή του, και η οποία του χάρισε δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθωντας τα χνάρια του πατέρα του, βάδισε και αυτός στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή.

«Την Τίνα εδώ την γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει ”αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις”. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα ”μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου”. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης σε ζωντανή εκπομπή. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει εξαιτίας του ειδυλλίου, αρχικά ήθελε να παραιτηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Δούλεψε από οικοδομή μέχρι… κηδείες

Όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί σε συνεντεύξεις του, δεν ντρεπόταν τη δουλειά. Ούτε σχεδίαζε από μικρό παιδί να γίνει δημοσιογράφος. Αντίθετα, κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από ένα φίλο του αδερφού του.

Ωστόσο, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο του ρεπορτάζ, είχε προλάβει να κάνει διάφορες δουλειές στη ζωή του. Όπως να δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, ακόμη και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του.

cnn.gr