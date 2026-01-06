Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε στα social media ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, επιλέγοντας να τιμήσει τη μνήμη της με έναν ξεχωριστό και συμβολικό τρόπο.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες και φέρει πλέον το όνομα «Αλίκη».

Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως μια συμβολική πράξη μνήμης και αγάπης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στο Κραν Μοντανά, κρατώντας ζωντανό το όνομά της με έναν τρόπο που, όπως σχολιάστηκε, «θα λάμπει για πάντα».

Πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας μπορεί κανείς, έναντι αμοιβής, να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του. Συνήθως κοστίζει 30 ευρώ.

protothema.gr