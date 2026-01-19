Ολοσχερώς καταστράφηκε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1), με τη φωτιά να εξαπλώνεται αστραπιαία λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, με οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για την προστασία τους.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112:

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με 22 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και στο σημείο έφτασαν να επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το εργοστάσιο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Βίντεο από τη στιγμή που η φωτιά έκαιγε στο εργοστάσιο

Την ίδια ώρα, μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν, και έχουν καταγραφεί σε βίντεο, από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά, αφού οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον.

«Τεράστια η ένταση της φωτιάς, λαμπάδιασαν όλα»

Τη δυσκολία της κατάστασης περιέγραψε σήμερα το πρωί μιλώντας στο iefimerida.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αχαρνών, Γιώργος Σιδηρόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργή εστία. Μόνο κάποιες διάσπαρτες αναζωπυρώσεις που τις αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Πυροσβεστικής που συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ. Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 01:00 τα ξημερώματα. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ κοντά στα 20 οχήματα, ενώ σε κάποια στιγμή είχαμε φτάσει κοντά στα 40. Εκτός από τα Πυροσβεστικά ήταν εδώ υδροφόρες από τον Δήμο Κηφισιάς, τον Δήμο Φυλής, καθώς και οχήματα της Περιφέρειας. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, η ένταση της φωτιάς ήταν τεράστια, λαμπάδιασαν όλα», είπε ο κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο καταστροφές υπάρχουν συνολικά σε 4 επιχειρήσεις. Το εργοστάσιο πλαστικών μια επιχείρηση με υφάσματα και σε άλλες δύο.

Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών

Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς, αποτυπώνοντας την ολοσχερή καταστροφή της επιχείρησης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

protothema.gr και iefimerida.gr