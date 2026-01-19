Το τελευταίο «αντίο» είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό της αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, βρισκόταν από τις 8 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου παρέμεινε έως τις 10.30 και την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος.

Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος φτάνει στη Μητρόπολη Αθηνών

Στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η ταφή έχει οριστεί να γίνει στο κτήμα Τατοΐου – σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως ήταν η επιθυμία της.

Στη Μητρόπολη Αθηνών το «τελευταίο αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη.Eurokinissi

Στην κηδεία παρευρίσκονται μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία, μαζί με τη βασίλισσα Σοφία.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε στο Παλάτι της Θαθουέλα (Zarzuela Palace) στη Μαδρίτη, περίπου την ώρα που στο Τατόι τα μέλη της οικογένειας τελούσαν το ετήσιο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από τον θάνατο του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα, η 87χρονη βασίλισσα Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της, μικρότερη αδερφή, περιμένοντας το μοιραίο.

Απούσα η οικογένεια του Παύλου ντε Γκρες

Ο ανιψιός της Παύλος Ντε Γκρες εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκτός από τη θλίψη του, εξηγεί και τους λόγους που τρία από τα μέλη της οικογένειάς του δεν θα εμφανιστούν στο τελευταίο αντίο.

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της […]

Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H οικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος.

skai.gr και CNN.gr