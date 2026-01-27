Τραγική είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι από Κατερίνη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας (3 άτομα) και Δυτική Θεσσαλονίκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δέκα ταξιδιώτες (εννέα οπαδοί και ο οδηγός του βαν) είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη. Στη διαδρομή ανέβηκαν φίλαθλοι από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο με τη στιγμή του δυστυχήματος, στην περιοχή της Τιμισοάρα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο δείχνουν πως ο οδηγός του minibus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους φίλους του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές εκδρομές επιλέγουν αυτήν την διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας, Σερβίας που δεν είναι στην ΕΕ.

Στον βαν επέβαιναν σύμφωνα με πληροφορίες 10 άτομα που ήταν κυρίως από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από τον ΣΦ Κατερίνης και ένας από τη Θεσσαλονίκη.

Η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαίωσε πως ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα είναι επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Ψυχραιμία και υπευθυνότητα

Ψυχραιμία και υπευθυνότητα ζητά αυτές τις ώρες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.



Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας:

protothema.gr