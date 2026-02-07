Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του το 2024 φέρεται να ολοκληρώθηκε η στρατολόγηση του 54χρονου σμηνάρχου σε δίκτυο κατασκοπείας της Κίνας, με τον ίδιο, να έχει ήδη ομολογήσει και να έχει κατονομάσει τον Κινέζο που φέρεται να συνεργάζονταν.

Κι ενώ παραμένει προφυλακισμένος πριν την απολογία του την Τρίτη (πήρε χθες προθεσμία), οι αρχές αναζητούν άλλα δύο άτομα με τα οποία συνεργαζόταν.

Ο Σμήναρχος, που είχε εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες, στην υπηρεσία του σε γραφείο του επιτελείου αλλά και στη διοίκηση της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών στο Καβούρι, είχε πρόσβαση σε σχέδια, μέσα και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας που ανέπτυσσε η Πολεμική Αεροπορία τα οποία φαίνεται πως ενδιέφεραν τους Κινέζους.

Η στρατολόγηση του σμηνάρχου έγινε αρχικά μέσω εφαρμογής επικοινωνίας στο διαδίκτυο πριν από περίπου 2 χρόνια, με τους Κινέζους να ξεκινούν την σταδιακή διαδικασία στρατολόγησής του.

Αρχικά του ζητούσαν κάποιες πληροφορίες «συμβουλευτικού χαρακτήρα» για τις οποίες του έδιναν αυξανόμενες αμοιβές, που όσο αυξάνονταν τόσο μεγάλωναν οι απαιτήσεις αλλά και η «ηθική υποχρέωση» του σμήναρχου να ανταποκριθεί.

Ακολούθησε το ταξίδι στη Κίνα όπου εκεί, έκλεισε η στρατολόγησή του και ακολούθησε το ταξίδι του «χειριστή» στη χώρα μας όπου του φέρεται να του έδωσε μία ηλεκτρονική συσκευή κρυπτογράφησης για την αποστολή των απόρρητων δεδομένων.

Έτσι ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φωτογράφιζε όλες τις απόρρητες πληροφορίες και στη συνέχεια τις προωθούσε μέσω της συσκευής.

Τι είπε στην ΕΥΠ

Ο 54χρονος, όπως φέρεται να είπε, στα στελέχη της ΕΥΠ, που τον ανέκριναν, την παροχή αυτών των απόρρητων πληροφοριών την έκανε για οικονομικό όφελος και είχε ζητήσει από τον «χειριστή» του, οι πληρωμές να γίνονται σε κινέζικα γουάν. Η διαδρομή των αμοιβών εντοπίστηκε από τα ψηφιακά ίχνη.

Αυτό που ψάχνει η ΕΥΠ είναι αν το όνομα του Κινέζου «στρατολόγου» που έδωσε είναι πραγματικό, καθώς δεν έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει άτομο με αυτά τα στοιχεία που πήρε από τον συλληφθέντα.

Παράλληλα, ψάχνουν να βρουν και τα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχε στρατολογήσει και είναι τουλάχιστον δύο άτομα.

Ο 54χρονος σμήναρχος είχε ειδίκευση σε πεδία των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία. Ο ίδιος έγραφε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον του ήταν η κυβερνοασφάλεια στους τομείς της βιομηχανίας, των κρίσιμων υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Χθες οδηγήθηκε στο Αεροδικείο Αθηνών προσήχθη, προκειμένου να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις Αρχές. Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

iefimerida.gr