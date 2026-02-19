Η Ελλάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη μοναδική ποικιλομορφία των τοπίων της, από τα άνυδρα κυκλαδίτικα νησιά με τα τιρκουάζ νερά έως τις επιβλητικές οροσειρές της ηπειρωτικής χώρας που χαρίζουν πανοραμική θέα σε όσους φτάνουν στις κορυφές τους.

Ακόμη και όσοι έχουν γυρίσει τη χώρα από άκρη σε άκρη, ανακαλύπτουν συνεχώς διαδρομές που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές, τοπία που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι βρίσκονται εντός των ελληνικών συνόρων.

Μία από αυτές τις ξεχωριστές εικόνες συναντά κανείς στη διαδρομή που οδηγεί στην Κορωνησία, έναν τόπο που πολλοί αποκαλούν η «Πολυνησία της Ελλάδας».

Η Κορωνησία, ένα μικρό ψαροχώρι με 167 κατοίκους, συνδέεται με την Ήπειρο μέσω ενός δρόμου που δημιουργεί την αίσθηση ότι αιωρείται πάνω από τη θάλασσα. Ο επισκέπτης που τον διασχίζει έχει την εντύπωση πως το οδόστρωμα χάνεται μέσα στο υδάτινο τοπίο, σαν να γίνεται «ένα» με αυτό.

Η στενή ασφαλτοστρωμένη λωρίδα, μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων, χωρίζει τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό στον Αμβρακικό κόλπο. Η εμπειρία για τον οδηγό είναι μοναδική, καθώς το τοπίο δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κινείται πάνω στην επιφάνεια του νερού.

Σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την Άρτα, η διαδρομή πλαισιώνεται από μικρές νησίδες διάσπαρτες στο υδάτινο περιβάλλον. Σύμφωνα με τοπικές αφηγήσεις, οι νησίδες αυτές κάποτε ήταν ενωμένες μεταξύ τους, σχηματίζοντας αμμώδεις λωρίδες που αναδύονταν μέσα από τη θάλασσα.

Η ίδια η Κορωνησία αποτελεί ιδιαίτερο προορισμό. Το χωριό είναι συνδεδεμένο με τον Όσιο Ονούφριο, που έζησε ως μοναχός στο μοναστήρι του «Γενεθλίου της Θεοτόκου», ενώ η περιοχή έχει και σημαντική οικολογική αξία. Στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό φωλιάζουν περίπου 35 ζευγάρια αργυροπελεκάνων, ενός σπάνιου και απειλούμενου είδους που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής βιοποικιλότητας.

Ιδιαίτερη θέση στην τοπική ζωή κατέχει και η γιορτή της σαρδέλας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο το δεύτερο μισό του Αυγούστου. Τότε, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά πιάτα με βασικό συστατικό τη σαρδέλα, σε διαφορετικές εκδοχές, ενώ το γλέντι πλαισιώνεται από μουσική και χορούς που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

