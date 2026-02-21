Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής μπισκότων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας Βιολάντα προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Παραλείψεις, παρατυπίες και κενά ασφαλείας οδήγησαν στη φονική έκρηξη

Παραλείψεις, παρατυπίες, κενά ασφαλείας, μια σειρά από λάθη φαίνεται να οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών, στην αντοχή του δικτύου, στην ακαταλληλότητα του υλικού κατασκευής του δικτύου και έπρεπε να γίνουν εργασίες ύψους 32.000 ευρώ. Η Βιολάντα ζήτησε καλύτερη τιμή στο σύνολο του έργου και η εταιρεία επανήλθε με νέα προσφορά ύψους 22.300 ευρώ.

Μάλιστα, ο αρμόδιος τεχνικός είχε εντοπίσει κατά την επίσκεψή τους στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένη, ενώ όπως υποστηρίζει ο ρόλος της ηλεκτροβάνας ήταν να κλείνει την παροχή όταν ανίχνευε διαρροή του αερίου, με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο σημείο της διαρροής.

Αρμόδιος μηχανικός φέρεται να αναφέρει ότι ρώτησε τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά κάποιος υπόγειος χώρος. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

«Μου ανέφεραν ότι ο χώρος που έμεινε αυτός κατά την κατασκευή του εργοστασίου και ο οποίος δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός. Μου αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο.» σημείωσε ο μηχανικός.

Εργαζόμενος του εργοστασίου ανέφερε ότι η αποθήκη που βρισκόταν στο κτίριο Β, το σημείο δηλαδή όπου προκλήθηκε η έκρηξη κάτω από το χώρο που βρισκόντουσαν οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, περιείχε μεταξύ άλλων και ένα μηχάνημα που καθάριζε το νερό.

«Έδινε με πίεση το νερό σε όλες τις εγκαταστάσεις, ήταν συνδεδεμένο στο ρεύμα και η αρμόδια για τον χειρισμό του ήταν ο υδραυλικός», σημείωσε ο εργαζόμενος

Ο ανακριτής μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη της Γιολάντα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα καλέσει εκ νέου μάρτυρες για να προσφέρουν κάτι περισσότερο στην κύρια ανάκριση ή αν θα δώσει εντολή στην εισαγγελέα να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις σε βάρος τρίτων προσώπων.

Μέχρι την Τετάρτη οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη αναμένεται να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος.

ertnews.gr