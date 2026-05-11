Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05), στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν διατάχθηκε η εκκένωση του αεροπλάνου και ενώ είχε επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μετά από 16 λεπτά πτήσης.

Πρόκειται για αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε να επιστρέψει και να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ξανά στις 18:35 ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τι αναφέρουν οι επιβάτες

Όπως καταγγέλλουν επιβάτες, ενώ δεν είχαν καμία ενημέρωση και από τα παράθυρα έβλεπαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίζουν, ξαφνικά δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Επικράτησε πανικός και όλοι σηκώθηκαν να βγουν από το αεροπλάνο ενώ άνοιξαν και οι ειδικές πόρτες ασφαλείας του αεροπλάνου.

