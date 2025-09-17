Με τα καπέλα της η Μελάνια Τραμπ στέλνει μηνύματα πέρα από τη μόδα, μετατρέποντάς τα σε εργαλείο στυλιστικής επικοινωνίας. Στο Λονδίνο, όπου συνοδεύει τον σύζυγό της στο επίσημο ταξίδι του, το εντυπωσιακό μωβ καπέλο της συγκέντρωσε αμέσως τα βλέμματα και έγινε αντικείμενο σχολιασμού γύρω από τη «διπλωματία του στυλ». Αντίστοιχα, λίγους μήνες νωρίτερα, στο επίκεντρο βρέθηκε το αυστηρό μαύρο καπέλο που είχε φορέσει κατά την ορκωμοσία του Αμερικανού Προέδρου.

Όπως λένε η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποιεί τα καπέλα της, συνδυάζοντας κομψότητα, πολιτική δήλωση αλλά και παράλληλα βάζει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς της. Συνεπώς, κάθε άλλο παρά τυχαίες επιλογές είναι.

Η Βασίλισσα Καμίλα και δίπλα της (την κρύβει το καπέλο της) η Μελάνια Τραμπ που έχει σκύψει για να δει καλύτερα ένα έκθεμα σε βιτρίνα στο κάστρο Γουίνσδορ.

Επίσκεψη στο Λονδίνο: Διπλωματία μέσω μόδας

Κατά την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μελάνια επέλεξε ένα γκρι Dior Haute Couture κοστούμι με λαιμόκοψη και ζώνη, συνδυασμένο με το μωβ- βιολετί καπέλο από μάλλινο ύφασμα. Η επιλογή του καπέλου, που προσέφερε έντονη αντίθεση στο μονόχρωμο σύνολο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εντυπωσιακή της εμφάνιση- ήταν το. Η χρήση βρετανικών και ευρωπαϊκώνοίκων, όπως η Burberry και η Dior, υποδηλώνει σεβασμό προς την τοπική μόδα και ενίσχυση της διπλωματικής εικόνας της.

Μελάνια Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ, Βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ και η Βασίλισσα Καμίλα

Η Μελάνια Τραμπ μαζί με την βασίλισα Καμίλα στην βασιλική άμαξα

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και η Βασίλισσα Καμίλα

Όπως γράφει η Vogue, η εμφάνιση της Μελάνια ταίριαζε με αυτή της Κέιτ Μίντλετον, η οποία παρέμεινε πιστή στην αγαπημένη της βασιλική εμφάνιση με ένα μπορντό φόρεμα-παλτό από την Emilia Wickstead, ένα ταιριαστό καπέλο από την βρετανική μάρκα Jane Taylor και μία τσάντα Chanel με χερούλι. Το καπέλο της Μελάνιας ταίριαζε επίσης με την απόχρωση της γραβάτας του συζύγου της.

Η ορκωμοσία του 2025: Μυστήριο και εξουσία

ΚλείσιμοΣτην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, η Μελάνια είχε επιλέξει ένα ναυτικό μπλε καπέλο boater με φαρδύ γείσο, σχεδιασμένο από τον Eric Javits. Το καπέλο, που σκίαζε το πρόσωπό της, προσέδιδε μια αίσθηση αποστασιοποίησης και αυστηρότητας, έγραφε τότε ο Guardian, απομακρύνοντάς την από την παραδοσιακή εικόνα της Πρώτης Κυρίας ως φιλόξενης και προσιτής φιγούρας. Η επιλογή αυτή ερμηνεύθηκε ως δήλωση ισχύος και ελέγχου, ενισχύοντας την εικόνα του συζύγου της ως ισχυρού ηγέτη.

H φωτογραφία με το φιλί που δεν μπορούσε να δώσει ο Πρόεδρος Τράμπ στην Μελάνια λόγω του υπερμεγέθους καπέλου που φορούσε στην Ορκωμοσία του

Η Μελάνια με το μαύρο επιβλητικό καπέλο στην ορκωμοσία του Προέδρου Τραμπ

Μελάνια Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ στην ορκωμοσία του ως 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ιανουάριου του 2025

Τα καπέλα της Μελάνιας Τραμπ λειτουργούν ως σύμβολα που ενισχύουν την πολιτική και προσωπική της εικόνα. Είτε πρόκειται για την αποστασιοποίηση στην ορκωμοσία είτε για την διπλωματική ευγένεια στο Λονδίνο, οι επιλογές της αναδεικνύουν την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο επικοινωνίας και στρατηγικής.

