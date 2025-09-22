Τον διορισμό της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην δικηγόρου και συνεργάτιδάς του, στη θέση της εισαγγελέως της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντας την απόφασή του με δημόσιες πιέσεις προς τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, ώστε –όπως είπε– να στραφεί «με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» κατά πολιτικών του αντιπάλων.
Η ανακοίνωση έγινε μέσω Truth Social, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε τη Μπόντι, αλλά τόνισε την ανάγκη για έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια: «Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η Χάλιγκαν υπήρξε ειδική βοηθός του Τραμπ, ενώ ως δικηγόρος είχε αναλάβει την υπεράσπισή του στην υπόθεση με τα απόρρητα έγγραφα στο Μαρ-α-Λάγκο. Παλαιότερα, είχε διαγωνιστεί δύο φορές στο Miss Colorado, φτάνοντας στους ημιτελικούς το 2009 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2010.
Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως προσωρινά έως ότου εγκριθεί επίσημα ο διορισμός της από τη Γερουσία.
Η απόφαση του Τραμπ ακολούθησε την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ, έμπειρου εισαγγελέα και πρώην αστυνομικού, ο οποίος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δίωξης της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Ο Σίμπερτ είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για το αν υπάρχουν βάσιμα δεδομένα ώστε να ασκηθούν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, σε υπόθεση που συνδέεται με την εκλογική καμπάνια του 2016.
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, που θεωρήθηκε ευθεία πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα», έγραψε.
Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση, η νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι είχε ενημερώσει συναδέλφους μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει η ίδια τη θέση – εξέλιξη που τελικά ανετράπη την τελευταία στιγμή.