Τον διορισμό της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην δικηγόρου και συνεργάτιδάς του, στη θέση της εισαγγελέως της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντας την απόφασή του με δημόσιες πιέσεις προς τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, ώστε –όπως είπε– να στραφεί «με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» κατά πολιτικών του αντιπάλων.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Truth Social, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε τη Μπόντι, αλλά τόνισε την ανάγκη για έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια: «Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

"Lindsey is a really good lawyer…" –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted



Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals." https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl September 21, 2025

Pam Bondi is doing a GREAT job as Attorney General of the United States. She is very careful, very smart, loves our Country, but needs a tough prosecutor in the Eastern District of Virginia, like my recommendation, Lindsey Halligan, to get things moving. What we don’t need is a… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025

Η Χάλιγκαν υπήρξε ειδική βοηθός του Τραμπ, ενώ ως δικηγόρος είχε αναλάβει την υπεράσπισή του στην υπόθεση με τα απόρρητα έγγραφα στο Μαρ-α-Λάγκο. Παλαιότερα, είχε διαγωνιστεί δύο φορές στο Miss Colorado, φτάνοντας στους ημιτελικούς το 2009 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2010.

The Trump Administration sent a letter to the Smithsonian requesting a content review.



Lindsey Halligan says exhibits should NOT be ideologically charged:



“It’s important to reignite American pride, American excellence, and show kids the American dream really is possible.” pic.twitter.com/uc3bkAZF89 — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) August 26, 2025

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέως προσωρινά έως ότου εγκριθεί επίσημα ο διορισμός της από τη Γερουσία.

It is my honor to appoint Lindsey Halligan, who has been serving as Special Assistant to the President at the White House, as United States Attorney for the Eastern District of Virginia. Lindsey is a tough, smart, and loyal attorney, who has worked with me for a long time,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025

Η απόφαση του Τραμπ ακολούθησε την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ, έμπειρου εισαγγελέα και πρώην αστυνομικού, ο οποίος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δίωξης της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Ο Σίμπερτ είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για το αν υπάρχουν βάσιμα δεδομένα ώστε να ασκηθούν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, σε υπόθεση που συνδέεται με την εκλογική καμπάνια του 2016.

White House official Lindsey Halligan: "While slavery is obviously a horrible aspect of our nation's history, you can't really talk about slavery honestly unless you also talk about hope and progress … we need to stop focusing so much on the lack of progress." pic.twitter.com/aKPbaRFkwq — Aaron Rupar (@atrupar) August 21, 2025

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, που θεωρήθηκε ευθεία πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα», έγραψε.

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση, η νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι είχε ενημερώσει συναδέλφους μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει η ίδια τη θέση – εξέλιξη που τελικά ανετράπη την τελευταία στιγμή.

