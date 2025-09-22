Το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες σχολίασε η Αντζελίνα Τζολί, εκφράζοντας ανησυχία για την πορεία της χώρας.

Η διάσημη ηθοποιός και σκηνοθέτρια βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Couture». Όταν ρωτήθηκε «τι φοβάστε ως καλλιτέχνιδα και ως Αμερικανίδα;», έκανε μια παύση και απάντησε:

«μια πολύ δύσκολη ερώτηση… πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Η ζωή μου, η άποψή μου για τον κόσμο είναι ισότητα και ενότητα. Ο,τιδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και τις ελευθερίες σε οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Γι’ αυτό θα είμαι προσεκτική σε μια συνέντευξη Τύπου. Αλλά ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς».

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του People, η Αντζελίνα Τζολί εξετάζει το ενδεχόμενο μετακόμισης εκτός ΗΠΑ, έχοντας ήδη σκεφτεί «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό» και προετοιμάζοντας την πώληση της κατοικίας της στο Λος Άντζελες.

