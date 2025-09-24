Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον «αέρα» του ABC το βράδυ της Τρίτης, μία εβδομάδα μετά την απόφαση του δικτύου να «κόψει» προσωρινά το σόου του λόγω σχολίων που έκανε για τον δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Στον 17λεπτο μονόλογό του, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε συγκινημένος ότι δεν είχε πρόθεση να αστειευτεί με τη δολοφονία του Κερκ. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ούτε ήθελε να κατηγορήσει κάποια ομάδα για την πράξη ενός «βαθιά διαταραγμένου» ατόμου.

Back on the air, #JimmyKimmel gets emotional speaking about how #ErikaKirk forgave her husband's killer during Sunday's memorial for #CharlieKirk. pic.twitter.com/4djl4u8mKA September 24, 2025

Ο Κίμελ άσκησε κριτική στο δίκτυο που ανέστειλε την εκπομπή του, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αντιαμερικανική», ενώ κατηγόρησε και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να φιμώσει τους επικριτές του. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνησή μας να ελέγχει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να λέμε στην τηλεόραση», τόνισε, υποστηρίζοντας πως ο Τραμπ «πανηγυρίζει όταν Αμερικανοί χάνουν τις δουλειές τους επειδή ο ίδιος δεν αντέχει ένα αστείο».

Jimmy Kimmel returns to TV: "I want to thank the people who don't support my show and what I believe, but support my right to share those beliefs anyway" pic.twitter.com/UiCAN94G2D September 24, 2025

Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε όσους τον υποστήριξαν, ακόμα και πολιτικούς που δεν τον συμπαθούν, όπως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, λέγοντας ότι «χρειάζεται θάρρος να αντιτίθεται κανείς στην κυβέρνηση». Αναφέρθηκε επίσης στη σύζυγο του Κερκ, Έρικα, η οποία συγχώρεσε δημόσια τον δράστη στην κηδεία: «Ανιδιοτελής πράξη χάριτος που μας δείχνει τον δρόμο», είπε.

Jimmy Kimmel: "Our government cannot be allowed to control what we do and do not say on television. We have to stand up to it." pic.twitter.com/oyiSLMGcmr September 24, 2025

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επέκρινε το ABC για την επιστροφή του Κίμελ, γράφοντας στο Truth Social: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ», προσθέτοντας ότι το «ταλέντο» του «δεν υπήρξε ποτέ» και πως η εκπομπή του είναι «99% θετικά δημοκρατικά σκουπίδια». «Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε ο Τραμπ.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ’ ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ’ αυτό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ. Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, προβάλλοντας 99% ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ υπέρ των Δημοκρατικών. Είναι ένας ακόμη βραχίονας του DNC και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε την ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ακόμα πιο προσοδοφόρα. Μια πραγματική ομάδα χαμένων! Ας σαπίσει ο Τζίμι Κίμελ με τα κακά του νούμερα τηλεθέασης».

