Η Πρισίλα Πρίσλεϊ, μέσα από τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Softly, As I Leave You», αποκαλύπτει την έντονη αντίδραση του Έλβις όταν πληροφορήθηκε την εξωσυζυγική της σχέση με τον δάσκαλο καράτε, Μάικ Στόουν. Όπως περιγράφει, ο «βασιλιάς του ροκ» δεν μπορούσε να αντέξει την ιδέα ότι εκείνη είχε δεσμό με άλλον άντρα και έφτασε στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και την πρόσληψη πληρωμένου δολοφόνου για να σκοτώσει τον εραστή της.

Η σχέση της με τον Μάικ Στόουν ξεκίνησε όταν ανακάλυψε ότι γυναίκες έστελναν γράμματα στον Έλβις — τόσα πολλά που γέμιζαν το γραμματοκιβώτιό τους. «Όταν άνοιξα το γραμματοκιβώτιο, δεν έπεσαν έξω λογαριασμοί ή διαφημιστικά. Ήταν γεμάτο γράμματα από κορίτσια. Κρατούσα επιτέλους γραπτή απόδειξη για ό,τι πάντα φοβόμουν. Πληγώθηκα βαθιά, αλλά ήμουν και εξοργισμένη. Πήρα τον Έλβις τηλέφωνο και του ζήτησα εξηγήσεις. Όταν αυτή η τακτική απέτυχε, υποστήριξε ότι όλα τα κορίτσια έλεγαν ψέματα», αφηγείται στο βιβλίο της.

«Αν ο Έλβις είχε σχέσεις, που δεν ήταν δική μου δουλειά, τότε δεν ήταν δική του δουλειά τι έκανα εγώ. Η στενή φιλία που είχα αναπτύξει με τον Μάικ εξελίχθηκε σε σχέση», συμπληρώνει.

Priscilla Presley says Elvis wanted to hire HITMAN to kill her lover https://t.co/qORVdOZTEf pic.twitter.com/EbdSOFPCi9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 25, 2025

Όμως η νέα της σχέση οδήγησε τον Έλβις σε δολοφονικές σκέψεις, με την Πρισίλα να ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τον μάνατζέρ του, Τζο Εσπόζιτο, να βρει πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει τον Μάικ. «Ο Έλβις δεν άντεχε να με φαντάζεται με άλλον άντρα. Αφού έφυγα, έλεγε στους δικούς του ότι ο Μάικ έπρεπε να πεθάνει. Ζήτησε μάλιστα από τον Τζονα βρει πληρωμένο δολοφόνο».

Τελικά, όμως πείστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιο. «Ο Τζο με προειδοποίησε να είμαι προσεκτική. Όταν του πρότεινα να πάρω τη Λίζα (Μαρί Πρίσλεϊ) στο Βέγκας για μία από τις εμφανίσεις του Έλβις, ο Τζο με απέτρεψε. Το να με δει μπορεί να τον εξαγρίωνε. Με τον καιρό, και με πολλή πειθώ από τον πατέρα του και τους δικούς του, ο Έλβις σταδιακά ηρέμησε και εγκατέλειψε την ιδέα να σκοτώσει τον Μάικ, ευτυχώς».

Στο βιβλίο της αναφέρει ακόμη ότι η σχέση της με τον Μάικ Στόουν ώθησε τον Έλβις να κάνει έρωτα μαζί της, χωρίς τη συνηθισμένη του τρυφερότητα. «Δεν έφυγα εξαιτίας του Μάικ Στόουν. Και δεν έφυγα επειδή ο Έλβις με εξανάγκασε όταν έμαθε για τον Μάικ. Δεν το έκανε. Ο Έλβις ένιωσε ευνουχισμένος. Χρειαζόταν να αποδείξει στον εαυτό του και σε μένα ότι μπορούσε να κάνει έρωτα “σαν πραγματικός άντρας”, όπως φανταζόταν ότι το έκανε ένας δάσκαλος καράτε», γράφει.

«Ο Έλβις έκανε έρωτα μαζί μου με δύναμη, όχι με βία. Η συνήθης τρυφερότητα και φροντίδα του έλειπαν. Αυτό με πλήγωσε συναισθηματικά και μου άφησε μια δυσάρεστη ανάμνηση της τελευταίας μου ερωτικής εμπειρίας μαζί του. Αλλά δεν ήταν ο λόγος που έφυγα», καταλήγει.

protothema.gr