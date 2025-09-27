«Ήτανε μια φορά…» ένας τραγουδιστής που με τη φωνή του κουβαλούσε ολόκληρη την Κρήτη και την Ελλάδα. Ο Νίκος Ξυλούρης, που 45 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία μόλις 44 ετών, παραμένει ζωντανός στις καρδιές μας, γίνεται κεντρικός ήρωας μιας νέας θεατρικής παράστασης.

Η παράσταση, με τίτλο «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ήβη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, και ετοιμάζεται πυρετωδώς με θίασο γεμάτο εκπλήξεις.

Ο Αιμιλιανός Σταματάτης ως Νίκος Ξυλούρης

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο ταλαντούχος Αιμιλιανός Σταματάκης, που, όπως αποκαλύπτουν οι αδημοσίευτες φωτογραφίες, μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ξυλούρη.

Σύσσωμος ο θίασος της παράστασης

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποτελεί «κολώνα» της παραγωγής, υποδυόμενη τη σύζυγο του τραγουδιστή, Ουρανία Ξυλούρη, ως αφηγήτρια του σήμερα, ενώ θα ερμηνεύσει επί σκηνής αθάνατα τραγούδια του.

Ο Νίκος Ξυλούρης με την Τζένη Καρέζη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν επί Χούντας στη θρυλική θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο»

Άγνωστες ιστορίες της ζωής του

«Παρότι έχουν γίνει στο παρελθόν μουσικά αφιερώματα για τον Νίκο Ξυλούρη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια θεατρική παράσταση για τη ζωή του. Εγώ ήθελα να επικεντρώσω στον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη, Με ενδιαφέρει να γνωρίσει το κοινό το μεγαλείο της ψυχής του» εξηγεί στο prorothema.gr ο εμπνευστής και σκηνοθέτης της παράστασης Νικορέστης Χανιωτάκης συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια που χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί:

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Νικορέστης Χανιωτάκης

«Ξεκινήσαμε την έρευνα πριν από πέντε χρόνια. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας η οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, η σύζυγός του Ουρανία και η κόρη του Ρηνιώ, οι οποίες μάς άνοιξαν την αγκαλιά τους και ήταν συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι. Δεδομένου μάλιστα ότι το κείμενο ανήκει στη μητέρα μου, Ζαχαρένια Πετράκη, η παράσταση αυτή στάθηκε αφορμή να ενωθούν δύο οικογένειες άρρηκτα συνδεδεμένες με την Κρήτη. Κι όλοι όσοι ήρθαν στη συνέχεια κοντά μας, όμως, αντιμετώπισαν με πρωτοφανή αγάπη και ενθουσιασμό αυτό το εγχείρημα. Όπως λέει, άλλωστε και ο υπότιτλος της παράστασής μας «Τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο».

Ο Νίκος Ξυλούρης με την αγαπημένη του σύζυγο Ουρανία

Στην παράσταση, διάρκειας 2,5 περίπου ωρών, εκτός από τα 20 – 25 τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά, παρουσιάζονται και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, γεγονότα και περιστατικά που δεν είχαν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας: «Ο κόσμος θα μάθει λεπτομέρειες για πώς γνωρίστηκε και κλέφτηκε με την Ουρανία, πώς ήρθε σε επαφή και συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Σταύρο Ξαρχάκο, πώς ήταν σαν φίλος, μιας και η φιλία αποτελούσε κάτι πολύ σημαντικό για εκείνον, ποιοι τον βοήθησαν να πάει στην Αμερική όταν αρρώστησε αλλά και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι το τέλος» αποκαλύπτει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Ο Νίκος Ξυλούρης με τον Σταύρο Ξαρχάκο

Η ταινία

Μία ακόμη έκπληξη της παράσταση αποτελεί η 15λεπτη ταινία με την οποία γίνεται η έναρξή της και στην οποία συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων η Πέγκυ Τρικαλιώτη, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Μιχάλης Αεράκης και ο Νίκος Καραγιώργης. Η μίνι αυτή ταινία γυρίστηκε ειδικά για την παράσταση και αναβιώνει στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του Νίκου Ξυλούρη, από 8 μέχρι εδώ μέχρι 10 ετών, τότε που έγινε η πρώτη του επαφή με τη λύρα και πρωτοένιωσε την ανάγκη να τραγουδήσει.

Η δε έναρξη του αμιγώς θεατρικού κομματιού γίνεται με τον Νίκο Ξυλούρη επί σκηνής, στο τέλος της εφηβείας του, την εποχή που τραγουδάει πλέον σε γάμους και πανηγύρια της Κρήτης μαγεύοντας με την αγγελική φωνή και τη λύρα του τα πλήθη.

