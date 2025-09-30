Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε την τιμητική πρόποση στη γαμήλια δεξίωση της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, με καλεσμένους συγγενείς, φίλους και πλήθος διασήμων.

Στην ξεχωριστή ημέρα του ζευγαριού παρευρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές της Γκόμεζ στη σειρά «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν, Πολ Ραντ και Μάρτιν Σορτ, αλλά και καλλιτέχνες της μουσικής όπως η Σουίφτ, ο Εντ Σίραν, ο Φίνεας, η SZA, ο Μαρκ Ρόνσον και η Καμίλα Καμπέγιο. Στη λίστα των προσκεκλημένων βρέθηκαν επίσης διάσημοι του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους η Πάρις Χίλτον, η Κάρα Ντελεβίν, ο Έρικ Αντρέ, η Ζόι Σαλντάνα και ο Έντγκαρ Ραμίρεζ.

Η Σουίφτ, που είχε εκδηλώσει από την πρώτη στιγμή τη χαρά της για τον αρραβώνα της φίλης της τον Δεκέμβριο του 2024, είχε τότε προσφερθεί με χιούμορ να είναι το «κορίτσι με τα λουλούδια». Τελικά, στη γαμήλια δεξίωση ανέλαβε έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, εκφωνώντας λόγο που συγκίνησε τους καλεσμένους.

Taylor Swift and Ed Sheeran Gave Speeches at Selena Gomez and Benny Blanco’s Wedding Reception (Source) https://t.co/M7KsfcpGkW — People (@people) September 28, 2025

Όπως ανέφερε πηγή στο περιοδικό «People», λόγους απηύθυναν επίσης ο Εντ Σίραν, καθώς και οι Μάρτιν και Σορτ κατά το δείπνο πριν από τον γάμο. «Όλοι διασκέδαζαν και γιόρταζαν μαζί τους μέχρι αργά τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια. Ήταν και οι δύο χαμογελαστοί όλο το βράδυ και δεν σταμάτησαν να ακτινοβολούν ευτυχία. Υπήρχε τόση αγάπη στον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες του γάμου τους

Ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου του με τη Σελένα Γκόμεζ με μία ανάρτηση στο Instagram. Σε μία από τις εικόνες, το ζευγάρι πόζαρε στο κρεβάτι, με την Γκόμεζ να δείχνει εξαντλημένη και τον Μπλάνκο να την αγκαλιάζει. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους φαίνονται καθισμένοι σε καναπέ, με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει το νυφικό της, ενώ ο μουσικός παραγωγός απαθανάτιζε τη στιγμή με το κινητό του. «Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μπλάνκο.

Δείτε την ανάρτησή του

Η Γκόμεζ δημοσίευσε με τη σειρά της στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα στο Instagram, με το ζευγάρι να εμφανίζεται σε ορισμένες εικόνες αγκαλιά, και σε άλλες περπατώντας χέρι -χέρι.

protothema.gr