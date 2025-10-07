Το παρασκήνιο της πρότασης γάμου που της έκανε ο Τράβις Κέλσι περιέγραψε η Τέιλορ Σουίφτ. Ο σταρ του NFL ζήτησε από τη διάσημη τραγουδίστρια και επί δύο χρόνια σύντροφό του να τον παντρευτεί, τον περασμένο Αύγουστο, με φόντο ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο λουλούδια.

Η 35χρονη ποπ σταρ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon» με τον Τζίμι Φάλον να αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Κέλσι έκανε την πρόταση μετά τα γυρίσματα του podcast του, «New Heights», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδερφό του, Τζέισον Κέλσι. Η Σουίφ είχε συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο προκειμένου να ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl».

«Νομίζω ότι για τον Τράβις το podcast ήταν ένα είδος αντιπερισπασμού, ένας τρόπος να με κρατήσει μακριά από τα παράθυρα του σπιτιού», εξήγησε η τραγουδίστρια. «Κάθε φορά που κάνει το podcast, δεν είναι ότι σκοτεινιάζει όλο το σπίτι», ανέφερε γελώντας, θυμούμενη ότι εκείνη τη φορά «υπήρχαν μαύρες κουρτίνες σε κάθε παράθυρο του σπιτιού».

Αρχικά, νόμιζε ότι ο Κέλσι «το έκανε τόσο σοβαρά» για να της εξασφαλίσει ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αλλά σύντομα κατάλαβε πως κάτι συνέβαινε, όταν πρόσεξε πόσο νευρικός ήταν.

Taylor Swift explains how ‘nervous’ Travis Kelce gave away proposal before getting down on one knee https://t.co/j9ZO3TJ7BJ pic.twitter.com/H56aTek4gh — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

«Συνειδητοποίησα πως κυκλοφορούσε ανήσυχος και μου έλεγε: “Η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά… Ξέρω τι σημαίνει αυτό για σένα, θέλω πραγματικά να γίνει όπως το έχεις ονειρευτεί”. Επειδή είχαμε μιλήσει για το podcast και την ανακοίνωση του άλμπουμ», είπε η Σουίφτ. «Μου έλεγε συνέχεια: “Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά” — και δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ έτσι. Όσον αφορά στα επαγγελματικά δεν είναι καθόλου αγχώδης τύπος».

Η Τέιλορ Σουίφτ πρόσθεσε ότι μετά το γύρισμα του podcast, ο Κέλσι της πρότεινε να βγουν στον κήπο. «Θες να βγούμε λίγο στον κήπο να περπατήσουμε και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί;», μου είπε. «Φυσικά, πάντα θα θέλω να το κάνω αυτό», του απάντησε, διευκρινίζοντας πως εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι επρόκειτο να της κάνει πρόταση γάμου. «Και τότε κατάλαβα γιατί όλα τα παράθυρα ήταν καλυμμένα και γιατί ήταν νευρικός — και ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο», κατέληξε.

