Αναβρασμός επικράτησε στα social media μετά την πολυαναμενόμενη «Decision of all Decisions» του ΛεΜπρόν Τζέιμς, που τελικά αποδείχθηκε… διαφήμιση για κονιάκ.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε μια σημαντική ανακοίνωση, με αρκετούς να θεωρούν πως ίσως ανακοινώσει την απόσυρσή του από το μπάσκετ. Ωστόσο, η έκπληξη περιορίστηκε στην παρουσίαση διαφήμισης της εταιρείας Hennesy, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

«Ένας 40χρονος θέλει την προσοχή για μια κ@@@διαφήμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter), ενώ άλλος σχολίασε σκωπτικά: «Ο ΛεΜπρόν δεν κυνηγάει πλέον δαχτυλίδια, αλλά το τέλειο κοκτέιλ».

A grown ah 40 year old man baiting for attention just for an ad pic.twitter.com/bFlKV2Lhql — APHoops (@APH00PS) October 7, 2025

He’s not chasing rings anymore, he’s chasing the perfect cocktail 🍸😏 October 7, 2025

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο διαχρονικό debate για τον τίτλο του «GOAT» (Greatest of All Time), καθώς πολλοί χρήστες συνέκριναν τη στάση του ΛεΜπρόν με εκείνη του Μάικλ Τζόρνταν. «Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ, το debate για τον GOAT τελείωσε», έγραψε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών.

Η κίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς προκάλεσε αντιδράσεις και χιούμορ, δείχνοντας πόσο εύκολα το κοινό του μπάσκετ επηρεάζεται από τις κινήσεις των μεγάλων αστέρων εντός και εκτός παρκέ.

