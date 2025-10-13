Η αξέχαστη «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», Άννα Κυριακού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου.

Η Άννα Κυριακού υπήρξε παντρεμένη με τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη. Ο σύζυγός της υπήρξε ένας από τους 200 Έλληνες φοιτητές που το 1945 ταξίδεψαν με το πλοίο «Ματαρόα» για σπουδές στη Γαλλία, πλάι σε προσωπικότητες όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Κώστας Αξελός. Πέθανε το 2005 σε ηλικία 83 ετών.

Ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκάλυψε ότι η μητέρα του έφυγε ευτυχισμένη, έχοντας εκπληρώσει την τελευταία της επιθυμία – την έκδοση της βιογραφίας της με τίτλο «Άννα Κυριακού. Μια ηθοποιός, μια εποχή». Τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής της τα πέρασε κοντά στον γιο της.

«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα. Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου. Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.

Η περιπέτεια της υγείας της και το πρόβλημα με την καρδιά της

Η Άννα Κυριακού είχε περάσει τον περασμένο Νοέμβριο μια περιπέτεια με την υγεία της, καθώς νοσηλεύτηκε λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, είχε δηλώσει τότε στην εκπομπή «Super Katerina» ότι η κατάσταση της μητέρας του ήταν σταθερή και βελτιωνόταν σταδιακά. Παρότι βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία, οι γιατροί είχαν προτείνει τη συνέχιση της νοσηλείας για περαιτέρω εξετάσεις και καλύτερη ιατρική παρακολούθηση.

Η πορεία της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η εκλιπούσα ηθοποιός υπήρξε μία από τις πιο διαχρονικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), όπου είχε καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ (Jean Vilar).

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ, με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, στο έργο Κάρμεν. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους θιάσους Μανωλίδου – Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας, και Μάνου Κατράκη, ενώ την περίοδο 1953-1954 εργάστηκε με τον Δημήτρη Μυράτ. Μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, ανέλαβε πρωταγωνιστικούς ρόλους δίπλα στους Ντίνο Ηλιόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο και Αλέκο Αλεξανδράκη.

Το 1959 εντάχθηκε στο Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, όπου πρωταγωνίστησε σε έργα όπως «Η λοκαντιέρα», «Οι γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα». Ακολούθησε μια περίοδος συνεργασίας – πάνω από 20 ετών – με το Εθνικό Θέατρο, ξεκινώντας με τη μεγάλη της επιτυχία ως «Καλλιόπη στον Πειρασμό» του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Από το 1960 έως το 1981 συμμετείχε σε 34 θεατρικά έργα του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1982 συνεργάστηκε με το Απλό Θέατρο των Αντώνη Αντύπα και Χρήστου Πολίτη στο έργο «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν», ενώ το 1988 πρωταγωνίστησε στα μονόπρακτα του «Χάρολντ Πίντερ Άλλοι τόποι». Το 1998 επέστρεψε στη σκηνή με το έργο «Μποζό» του Βασίλη Ζιώγα στο θέατρο Μαριέττα Ριάλδη.

Η Άννα Κυριακού στις «Τρεις Χάριτες» που ενσάρκωσε τη θρυλική θεία «μπεμπέκα»

Η κινηματογραφική της καριέρα ξεκίνησε το 1950 με την ταινία «Ο μεθύστακας» και συνεχίστηκε με σημαντικές παραγωγές όπως «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Safe Sex» (1999), «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» (2001) και «Οξυγόνο» (2003).

Στην τηλεόραση, η Άννα Κυριακού υποδύθηκε τη θρυλική θεία «Μπεμπέκα» στη σειρά «Οι Τρεις Χάριτες» (1989-1992), ένας ρόλος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Είχε επίσης συμμετάσχει σε παραγωγές όπως «Εκείνος κι Εκείνος», «Η Γειτονιά μας», «Γιούγκερμαν», ενώ έκανε guest εμφανίσεις στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» ως θεία Μάρω και στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές». Παράλληλα, είχε πλούσια δράση στο ραδιοφωνικό θέατρο, μέσα από εκπομπές όπως «Το Θέατρο στο Ραδιόφωνο» και «Το Θέατρο της Δευτέρας».

Η Άννα Κυριακού στην τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» ως θεία Μάρω



Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ

Λίγο μετά την είδηση θανάτου της Άννας Κυριακού, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό μέσα από ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από την καριέρα της, το οποίο αναρτήθηκε στα social media της εταιρείας παραγωγής.

Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, τη γλυκύτητα και τη σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά “σπίτια” αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον “Μεθύστακα” του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία “Ζητείται Ψεύτης” με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα τη θυμόμαστε ως τη δραστήρια θεία “Μπεμπέκα” από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Οι Τρεις Χάριτες”».



Δείτε το βίντεο

Και στη συνέχεια, σημειώθηκε: «Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της. Αντίο Άννα».

protothema.gr