Ανησυχίες προκαλεί ξανά η ψυχολογική και διανοητική κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά από βίντεο που την κατέγραψε να οδηγεί επικίνδυνα μετά από βραδινή έξοδό της. Φίλοι της την περιγράφουν ότι είναι «σε κρίση» μετά τις αποκαλύψεις από τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail φαίνεται η Σπίαρς να φεύγει από εστιατόριο την Πέμπτη και να μπαίνει πίσω από το τιμόνι της μαύρης BMW της αν και αρκετοί προσπάθησαν να την σταματήσουν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι η τραγουδίστρια «σχεδόν χτύπησε τη φίλη της καθώς έβγαινε» από το πάρκινγκ.

Στο βίντεο, η 43χρονη Σπίαρς φαίνεται να μην μπορεί να μείνει στη λωρίδα της και αρκετές φορές να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Άλλη πηγή είπε στη Daily Mail ότι ακόμα και όταν έφτασε στο σπίτι της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να καταφέρει να περάσει την είσοδο

«Πληκτρολογούσε τον κωδικό και οδηγούσε μέχρι την πύλη, αλλά η πύλη δεν άνοιγε. Το έκανε αυτό τρεις ή τέσσερις φορές. Η φίλη της δεν βγήκε ποτέ από το αυτοκίνητό της. Μετά από 20 λεπτά, η φίλη έφυγε. Η Μπρίτνεϊ πέρασε άλλα 10 λεπτά προσπαθώντας να μπει και τελικά τα κατάφερε» είπε χαρακτηριστικά.

Άλλη πηγή εξήγησε ότι οι αποκαλύψεις του πρώην συζύγου της «τη βάζουν σε μια καθοδική πορεία σπιράλ καθώς ανοίγουν παλιές πληγές».

