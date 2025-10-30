Τα 48α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης, με τη Δέσποινα Βανδή να του εκφράζει δημόσια την αγάπη και τις ευχές της μέσα από τα social media.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Εγώ κι εσύ από πάντα. Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Η δημοσίευση της Δέσποινας Βανδή

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Από τη μεριά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξέφρασε με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του την ευγνωμοσύνη του προς τη Δέσποινα Βανδή, προχωρώντας επίσης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία του ζευγαριού που μετρά τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Σε αυτή, η τραγουδίστρια χαμογελά στον φωτογραφικό φακό. Από την άλλη, ο Βασίλης Μπισμπίκης στέκεται πίσω από τη σύντροφό του. «Σε ευχαριστώ αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτηση

protothema.gr