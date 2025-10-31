Στην φυλακή χαμηλής ασφάλειας, ασφαλείας Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 50 μηνών που του επιβλήθηκε για κατηγορίες σχετικές με πορνεία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, θα μεταφερθεί ο Sean “Diddy” Combs.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός, που καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες «μεταφοράς με σκοπό την άσκηση πορνείας», είχε ζητήσει να εκτίσει την ποινή του στη συγκεκριμένη φυλακή, ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, ο Combs αναμένεται να εκτίσει περίπου δυόμισι χρόνια στο ίδρυμα Fort Dix. Μέχρι σήμερα κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του στις αρχές του 2025. Οι 13 αυτοί μήνες θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο της ποινής του, ενώ ενδέχεται να λάβει και επιπλέον μείωση λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του είναι η 8η Μαΐου 2028, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών.

Η νομική ομάδα του Combs έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής, ζητώντας από το ομοσπονδιακό εφετείο να επισπεύσει τη διαδικασία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβεβαιώσει ότι ο Combs του έχει ζητήσει χάρη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Η φυλακή Fort Dix έχει φιλοξενήσει και άλλες προσωπικότητες της δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων ο Τζόι Τζούντιτσε, πρώην μέλος του ριάλιτι «The Real Housewives of New Jersey».

Οι κρατούμενοι στο ίδρυμα μπορούν να αγοράσουν προϊόντα από το κυλικείο, όπως ρυζογκοφρέτες έναντι 5,75 δολαρίων, τόνο λευκό για 3,75 δολάρια και Pop Tarts για 2,85 δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λίστα του κυλικείου, δεν διατίθεται πουρές μήλου —ένα προϊόν που, όπως είχε καταθέσει μάρτυρας στη δίκη, ο Combs λάτρευε και συνήθιζε να προσθέτει στα τσίζμπεργκέρ του.

