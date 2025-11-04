Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής «The View», όταν η Γούπι Γκόλντμπεργκ έσκισε ενοχλημένη ένα σημείωμα που της έδωσε η συμπαρουσιάστριά της, Σάνι Χόστιν, ζητώντας της να διευκρινίσει σχόλιό της για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας, οι παρουσιάστριες συζητούσαν τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στο «60 Minutes». Η Σάνι Χόστιν σχολίασε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, παρόλο που έχει απονείμει χάρη στον Τσανγκπένγκ Ζάο («CZ»), τον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, στη συνέντευξή του δήλωσε πως «δεν γνωρίζει τίποτα» ούτε για τη συγκεκριμένη χάρη ή τον Ζάο.

«Η οικογένεια Τραμπ έχει αποκομίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια από αυτή την κυβέρνηση. Στο παρελθόν ο ίδιος έχει πει για τον Τζο Μπάιντεν δεν ήξερε σε ποιους απένεμε χάρες, αφού χρησιμοποιούσε autopen (αυτόματο στυλό). Πώς γίνεται τώρα να λέει ότι δεν ξέρει αυτόν τον τύπο;» διερωτήθηκε η Χόστιν.

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ παρενέβη αστειευόμενη, λέγοντας: «Επειδή χρησιμοποίησε αυτόματο στυλό».

Λίγο αργότερα, κι ενώ η εκπομπή συνεχιζόταν, η Χόστιν έγραψε ένα σημείωμα και το πέρασε διακριτικά στην Γκόλντμπεργκ, ενώ εκείνη μιλούσε. «Τι στο καλό; Τι είναι αυτό;» αντέδρασε η Γκόλντμπεργκ, διαβάζοντας το σημείωμα. «Δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτόματο στυλό για τη χάρη, ήταν ένα αστείο!» είπε, σκίζοντας το χαρτί μπροστά στην κάμερα. Η Χόστιν επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για χρήση autopen, προσπαθώντας να κατευνάσει την ένταση.

Η Γκόλντμπεργκ, εμφανώς εκνευρισμένη, απάντησε: «Το πιο δύσκολο σε αυτή τη δουλειά σήμερα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τις αποχρώσεις του λόγου. Είναι εμφανές πότε κάποιος αστειεύεται, πότε κάνει πλάκα χωρίς να εννοεί κάτι συγκεκριμένο. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή! Είμαι πολύ συγκεκριμένη όταν επισημαίνω κάτι. Όταν λέω ένα αστείο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάω σοβαρά. Αυτό είναι γελοίο».

Το κοινό χειροκρότησε την Γκόλντμπεργκ, η οποία συνέχισε την τοποθέτησή της, επικρίνοντας στη συνέχεια τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ.

