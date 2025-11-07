Ο Κύπριος ηθοποιός Κούλλης Νικολάου συγκέντρωσε τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της παρουσίας του στη δεξίωση που διοργάνωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Γη της Ελιάς» βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και αποκάλυψε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το βράδυ της Τετάρτης μάλιστα, παρέστη στην δεξίωση που παρέθεσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στο Jefferson House, την πρεσβευτική κατοικία, με εκλεκτούς καλεσμένους από τον εφοπλιστικό, επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο.

Η δεξίωση παρατέθηκε προς τιμής του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, καθώς και των αντιπροσωπειών που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο του Φόρουμ και την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).

H γνωριμία του Κούλλη Νικολάου με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σε ερώτηση λοιπόν της Φαίης Σκορδά για την χθεσινοβραδινή του παρουσία στη δεξίωση, ο Κούλλης Νικολάου, αποκάλυψε: «Η Κίμπερλι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, είμαι πολύ τυχερός που την έχω γνωρίσει μέσω του φίλου μου, του Τζον Χριστοδούλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Ο John Χριστοδούλου εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και υπέροχος φίλος για μένα, είναι ένας άνθρωπος καταξιωμένος, έφυγε 9 χρονών από την Κύπρο, μετά τον πόλεμο και ζει στο Μονακό. Είναι ένας από τους πιο ευκατάστατους, πλούσιος ανθρώπους στον κόσμο. Πάνω απ’ όλα όμως είναι άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά και τα πλούτη αλλά το ότι έχει καθαρή, αγνή ψυχή και είμαστε αδελφικοί φίλοι».

Σε ερώτηση για το πόσο καιρό είναι φίλοι, ο Κούλλης Νικολάου αποκάλυψε ότι είναι πάνω από 2 χρόνια καθώς ήταν ο άνθρωπος που τους στήριξε στα γυρίσματα της σειράς Famagusta στο Λονδίνο και τότε έγιναν φίλοι. «Από τότε έχουμε βρεθεί σε άπειρες στιγμές και στην Κύπρο και στο Μονακό και στο Λονδίνο» πρόσθεσε.

«Η Κίμπερλι είναι κάτι αισιόδοξο για την Ελλάδα»

Ερωτηθείς για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο ηθοποιός είπε: «Είναι κάτι αισιόδοξο για την Ελλάδα. Αν την γνωρίσεις θα καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος που καταρχάς αγαπά την Ελλάδα και όχι τώρα που είναι πρέσβειρα, αλλά από το παρελθόν της. Και ήρθε εδώ με πολλή διάθεση… ελληνική».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι τετραπέρατη, πανέξυπνη, δεν θέλω να μιλάω γι’ αυτήν, δεν θέλω να χαρακτηρίζω ανθρώπους».

Η ανάρτηση του Κούλη Νικολάου για τη χθεσινή συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σε ανάρτησή του πάντως, πριν από μερικές ώρες, ο Κούλλης Νικολάου τόνισε ότι είναι μια δυναμική και έξκυπνη γυναίκα και πως είναι χαρούμενος που βρέθηκε μαζί της.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που βρέθηκα με αυτή τη Γυναίκα, τόσο δυναμική και έξυπνη και ως Πρέσβειρα της Αμερικής στην ελλαδα μας ό, τι καλύτερο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας τους.

