Ο Πιρς Μπρόσναν, ένας από τους πιο εμβληματικούς σταρ του Χόλιγουντ, είχε πάντα μια ζωή με έντονες αντιθέσεις – λαμπρή επαγγελματική πορεία, αλλά βαθιά προσωπικά τραύματα. Ο 72χρονος ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα στο Νότινγκ Χιλ μαζί με τον 52χρονο γιο του, Κρίστοφερ, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση μετά από χρόνια αποξένωσης.

Η παρουσία τους μαζί τροφοδότησε σχόλια ότι οι σχέσεις μεταξύ τους αρχίζουν να αποκαθίστανται, καθώς οι δύο άντρες απέφευγαν για μεγάλο διάστημα τις δημόσιες επαφές.

Ο Κρίστοφερ είναι γιος της πρώτης συζύγου του Μπρόσναν, της ηθοποιού Κασάντρα Χάρις. Μετά τον θάνατο του βιολογικού του πατέρα, ο Μπρόσναν υιοθέτησε τόσο τον Κρίστοφερ όσο και την αδελφή του, Σάρλοτ. Ο ίδιος και η Χάρις παντρεύτηκαν το 1980, ωστόσο η κοινή τους ζωή τερματίστηκε τραγικά το 1991, όταν εκείνη πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών στα 43 της χρόνια – την ημέρα της 11ης επετείου του γάμου τους.

«Είναι μέσα μου κάθε μέρα. Μου έδωσε τα πάντα, τον άνθρωπο που είμαι, τον πατέρα που έγινα», είχε δηλώσει ο Μπρόσναν στο περιοδικό People έναν χρόνο μετά τον θάνατό της.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός σε μια συγκινητική εξομολόγηση, η Κασάντρα πέθανε στα χέρια του, με τον Κρίστοφερ παρόντα και τη Σάρλοτ να μιλά στο τηλέφωνο. «Ήμασταν όλοι μαζί. Έτσι έφυγε», είχε εκμυστηρευτεί.

Μετά τον θάνατό της, ο Μπρόσναν ξαναβρήκε στήριγμα στη δημοσιογράφο και μοντέλο Κίλι Σέι Σμιθ, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Πάρις. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως εκείνη ήταν «η πυξίδα» που τον βοήθησε να πενθήσει σωστά. Όμως το 2013 ο κύκλος του πόνου άνοιξε ξανά, όταν η Σάρλοτ πέθανε σε ηλικία 42 ετών, από την ίδια ασθένεια που είχε σκοτώσει τη μητέρα της.

«Η κόρη μου πάλεψε με αξιοπρέπεια και θάρρος. Ελπίζουμε κάποτε να βρεθεί η θεραπεία γι’ αυτή την αρρώστια», είχε δηλώσει τότε ο Μπρόσναν, ταξιδεύοντας εσπευσμένα από τα γυρίσματα για να προλάβει να την αποχαιρετήσει. Σε εκδήλωση του Stand Up For Cancer έναν χρόνο μετά, είπε απλά: «Κράτησα το χέρι της γυναίκας μου. Και μετά, χρόνια αργότερα, το χέρι της κόρης μου. Ο πόνος αυτός δεν φεύγει ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με αυτόν».

Η σχέση του με τον Κρίστοφερ υπήρξε δύσκολη. Ο γιος του είχε εμπλακεί σε εξαρτήσεις και καταδικάστηκε για αδικήματα που τον οδήγησαν μακριά από την οικογένεια. Ο Μπρόσναν είχε δηλώσει το 2005: «Τον αγαπώ, αλλά έπρεπε να τον αφήσω να βρει μόνος του τον δρόμο του. Του είπα: “Ζήσε ή πέθανε προσπαθώντας”. Ήταν το πιο σκληρό πράγμα που έχω πει ποτέ».

Σήμερα, όμως, όλα δείχνουν πως οι δύο άντρες κάνουν μια νέα αρχή. Πατέρας και γιος φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί, χαμογελαστοί, στο ίδιο τραπέζι. «Ήταν χαλαροί, γελαστοί, σαν να είχαν αφήσει πίσω το παρελθόν», ανέφερε πηγή στη Mirror.

protothema.gr