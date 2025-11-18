Ο Κέβιν Σπέισι πραγματοποίησε στην Κύπρο μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική επανεμφάνιση, μαγεύοντας το κοινό με πρόζα και διαχρονικά τραγούδια στην παράσταση «Songs & Stories», η οποία σηματοδότησε την πολυσυζητημένη επιστροφή του στη διεθνή σκηνή.

Η συναυλία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή τού βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, στον χώρο του θεάματος και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Η εμφάνιση του Σπέισι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Parklane Luxury Collection Resort στη Λεμεσό, όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης και της διεύρυνσης του καλλιτεχνικού προγράμματος, η ημερομηνία και η τοποθεσία τροποποιήθηκαν και το live να μεταφέρθηκε στο Monte Caputo.

Πριν από την έναρξη της παράστασης, κατά την άφιξή του στο Monte Caputo, ο Σπέισι έλαβε θερμή υποδοχή με παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί.

Στη σκηνή παρουσίασε το «Songs & Stories», μια εκδήλωση που συνδύαζε ζωντανές μουσικές ερμηνείες, συνοδεία τζαζ μπάντας, με αφηγήσεις από τη διαδρομή του στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η παράσταση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και το dress code ήταν cocktail attire [κομψό απογευματινό/βραδινό ένδυμα].

🌿@KevinSpacey in #Limassol, in #Cyprus🇨🇾 last night.

It was a wonderful Concert with the two-time Academy Award-winner who enchanted his audience with songs that stand the test of time. 😊🙏😎 pic.twitter.com/69ZiVcWhLI — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱🎗️ (@EmmaPeel_Knight) November 17, 2025

Σε ένα σημείο της παράστασης προβλήθηκε μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του, με τον Σπέισι να αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχαν όταν ήταν παιδί. Κρατώντας ένα μπουκάλι κέτσαπ, εκείνη του ζητούσε να το φανταστεί ως ένα βραβείο Όσκαρ, δείχνοντάς του πώς να το κρατά.

Ο ηθοποιός έχει κερδίσει δύο Όσκαρ: το 1996 για Β’ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «The Usual Suspects» και το 2000 για Α’ Ανδρικό Ρόλο στο «American Beauty». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό συνέβη, γιατί η μαμά μου με έκανε να πιστέψω ότι αυτό είναι πιθανό».

Σπέισι: Οι κατηγορίες και οι προσπάθειες επανεμφάνισής

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί την πιο ηχηρή επιστροφή του Σπέισι στη σόουμπιζ τα τελευταία χρόνια.

Με το «Songs & Stories», επιχείρησε την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια επανεμφάνισής του στη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας στο κυπριακό κοινό μια βραδιά που συνδύασε μουσικές ερμηνείες και προσωπικές αφηγήσεις από την πολυετή πορεία του.

Η εμφάνισή του στην Κύπρο ήρθε έπειτα από την πρόσφατη βράβευσή του στο Φεστιβάλ των Καννών από τον οργανισμό Better World Fund, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω των σοβαρών κατηγοριών που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Αν και αθωώθηκε το 2023 από βρετανικό δικαστήριο για υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων, παραμένει αμφιλεγόμενη φιγούρα στον χώρο του θεάματος.

Παράλληλα, βρίσκεται ενώπιον νέας αγωγής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από τον Ρούρι Κάνον, ο οποίος τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση και έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κέβιν Σπέισι είχε αναφέρει ότι αισθανόταν έτοιμος να επιστρέψει ενεργά στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ευχαριστώντας δημόσια ηθοποιούς όπως ο Λίαμ Νίσον και η Σάρον Στόουν για τη στήριξή τους.

iefimerida.gr