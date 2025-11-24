Μπορεί σε λίγες εβδομάδες να συμπληρώνει τα 54 του χρόνια, αλλά o Σάκης Ρουβάς, ο «κορυφαίος Έλληνας σταρ», όπως τον αποκαλούσαν για πολλά χρόνια, παραμένει σε άψογη φόρμα και συνεχίζει να έχει φανατικό κοινό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις όπου και αν εμφανίζεται.

Τη φετινή σεζόν ο Σάκης Ρουβάς συναντιέται για πρώτη φορά στη σκηνή του Enastron με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, μια σύμπραξη που θεωρείται ήδη άκρως επιτυχημένη τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά, με τον Έλληνα τραγουδιστή να δίνει όπως πάντα τον καλύτερό του εαυτό με ένα άκρως δυναμικό- και ιδιαίτερα σέξι σε αρκετά σημεία- performance.

Το βράδυ της Παρασκευής όμως, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, αφού κατά τη διάρκεια της χορογραφίας για το κομμάτι «Άντεξα» έπεσε με την πλάτη μαζί με τη χορευτριά του από την ειδική κατασκευή όπου ήταν ξαπλωμένος με το κοινό να μένει κυριολεκτικά παγωμένο. «Ήταν πολύ τρομακτικό» λέει θαμώνας του Enastron. «Έπεσε με δύμαμη, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κεφάλι του. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου δεν μπορούσαμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς από τον καπνό που τους κάλυψε».

Τελικά ο Σάκης Ρουβάς, όχι μόνο «άντεξε», αλλά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όχι μόνο σηκώθηκε αλλά κατάφερε να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του, παρά τους πόνους που σίγουρα ένιωθε από την απότομη πτώση του.

Σάκης Ρουβάς: Τον βοήθησε η εμπειρία του στις πολεμικές τέχνες

Όπως είναι γνωστό, ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο υπήρξε πρώην αθλητής με διακρίσεις στο άλμα επί κοντώ, αλλά εδώ και πολλά χρόνια κάνει μαθήματα ζίου ζίτσου με προπονητή τον Γιώργο Κατσινόπουλο- ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις στις πολεμικές τέχνες είναι πώς να πέφτεις χωρίς να τραυματίζεσαι.

Η Παρασκευή πάντως ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τον Σάκη Ρουβά αφού κυκλοφόρησε το νέο dance τραγούδι «Έρωτας σκοτεινός» με την υπογραφή των Arcade ενώ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας με το opening act του Madwalk.

huffingtonpost.gr