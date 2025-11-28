Άλλη μια εμφάνιση που θα συζητηθεί έκανε η Τάμτα στα φετινά Madwalk με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται με… ανδρικό στέρνο.

Σε δηλώσεις της, μάλιστα, είπε ότι «αυτό θέλω, θέλω να νιώθουν άβολα».

«Κάθε χρόνο λένε ποια είναι η πιο ανατρεπτική. Έχω πει, οι άνθρωποι κάτι που βλέπουν τρομάζουν. Αυτό θέλω, θέλω να νιώθουν άβολα» είπε η τραγουδίστρια στο κόκκινο χαλί με τους οικοδεσπότες της να σχολιάζουν «το πήγες αλλού φέτος».

«Το όριο του καθενός είναι διαφορετικό Κάτι που για μένα φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό, άλλος μπορεί να φρικάρει. Είναι ο καθένας πώς μπορεί να βλέπει τα πράγματα» πρόσθεσε η Τάμτα.

Το τραγούδι που ερμήνευσε η Τάμτα και από το οποίο εμπνεύστηκε την εμφάνισή της ήταν το «σώμα δανεικό» ενώ στην πασαρέλα την ίδια ώρα βρισκόταν μαζί με άλλους και η Τζεφ Μοντάνα.

protothema.gr