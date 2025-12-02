Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ παρέδωσε συμβολικά τον ρόλο του Χάρι Πότερ στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, με τον νεαρό ηθοποιό να δηλώνει πως «τρελάθηκε» από χαρά όταν έλαβε το γράμμα του προκατόχου του.

Ο νέος Χάρι Πότερ που αναλαμβάνει τον ρόλο που έκανε διάσημο τον 36χρονο ηθοποιό στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ εξήγησε ότι παρά τον ενθουσιασμό του έπρεπε να αντιδράσει ψύχραιμα, αφού βρισκόταν στο τρένο.

«Ήταν τρελό», είπε ο ΜακΛάφλιν στην παιδική εκπομπή Saturday Mash-Up! Live του CBBC προσθέτοντας ότι τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο τρένο, στον δρόμο της επιστροφής προς τη Γλασκώβη.

«Ο μπαμπάς μου απλώς με χτύπησε φιλικά στο τρένο και μου έδωσε αυτό το γράμμα. Το διάβασα και, όταν έφτασα στο τέλος, έγραφε “Ντ. Ρ.”. Είχα τρελαθεί, αλλά έπρεπε να το παίξω ψύχραιμος. Ήμουν στο τρένο», θυμήθηκε ο ΜακΛάφλιν.

Πριν από μερικές μέρες ο Ντάνιελ Ράντδκλιφ που είχε υποδυθεί τον διάσημο μάγο από το 2001 μέχρι το 2011 αποκάλυψε ότι είχε στείλει ένα γράμμα στον «διάδοχό» του. «Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να παίξει τον Χάρι πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ξέρω μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στην παραγωγή», είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America». «Έγραψα στον Ντόμινικ και του έστειλα ένα γράμμα και εκείνος μου έστειλε πίσω ένα πολύ γλυκό σημείωμα».

Ο Ράντκλιφ είχε υπογραμμίσει την ανάγκη που είχε νιώσει να ευχηθεί στον ΜακΛάφλιν να απολαύσει τη συμμετοχή του στη σειρά του HBO. Όπως είπε πει: «Δεν θέλω να είμαι μια “σκιά” στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να πω: “Ελπίζω να περάσεις υπέροχα, και ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ — εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”. Και πραγματικά, βλέπω αυτές τις φωτογραφίες με εκείνον και τα υπόλοιπα παιδιά και θέλω μόνο να τα αγκαλιάσω. Μου φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω: “Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία”. Αλλά ταυτόχρονα είναι απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνάνε τέλεια».

