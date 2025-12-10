Τα τελευταία λόγια που της είπε ο Όζι Όσμπορν πριν φύγει από τη ζωή μοιράστηκε η χήρα του, Σάρον, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι τους πριν πεθάνει από καρδιακή ανεπάρκεια.

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τι συνέβη την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της heavy metal, στις 22 Ιουλίου. Σε τρέιλερ από την επερχόμενη συνέντευξή της στον Πιρς Μόργκαν, η Όσμπορν αναφέρθηκε τόσο στις τελευταίες του κουβέντες όσο και στις απεγνωσμένες προσπάθειές του να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Όζι πέθανε σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι τους στο Μπάκιγχαμσαϊρ, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ. Η Σάρον δήλωσε ότι ο σύζυγός της ξύπνησε στις 4 τα ξημερώματα, ανήσυχος και εξαντλημένος από μια νύχτα συνεχών μετακινήσεων στο μπάνιο, και λίγη ώρα αργότερα της ζήτησε: «Φίλησέ με. Αγκαλιάσέ με σφιχτά». Ήταν, όπως είπε, τα τελευταία λόγια που της απηύθυνε.

'Kiss me. Hug me tight…': Sharon Osbourne reveals her husband Ozzy's poignant final ever words to her as she recounts the heartbreaking details from the day he died for the first time https://t.co/WCi0UXZSzP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 10, 2025

Παρά την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του, με πολλαπλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων πνευμονία, ο Όζι είχε αποφασίσει να κατέβει στο γυμναστήριο του σπιτιού του για μια πρωινή προπόνηση, κάτι που συνήθιζε να κάνει καθημερινά. Μέσα σε 20 λεπτά, η Σάρον άκουσε φωνές και έτρεξε να τον βρει, βλέποντας έναν άνθρωπο που είχε καταρρεύσει. Όπως περιέγραψε, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης τόσο στο σπίτι όσο και στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, αλλά η ίδια κατάλαβε ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από τη ζωή: «Ήξερα αμέσως ότι είχε φύγει. Προσπαθούσαν, και πάλι προσπαθούσαν, αλλά έλεγα “αφήστε τον. Δεν μπορείτε. Έχει φύγει”».

Η Σάρον αποκάλυψε επίσης, ότι ο Όζι γνώριζε πως πλησίαζε το τέλος. Ένας γιατρός τον είχε προειδοποιήσει πως, εάν πραγματοποιούσε την προγραμματισμένη τελευταία συναυλία του, «δεν θα τα κατάφερνε». Παρ’ όλα αυτά, εκείνος επέμεινε, θέλοντας να αποχαιρετήσει το κοινό του όπως ήθελε.

Στη συνέντευξη η Σάρον μίλησε και για το πένθος της, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί: «Αυτό ήταν για μένα», είπε συγκινημένη. Η απώλεια, όπως δήλωσε, παραμένει αβάσταχτη, παρά τα συνεχή μηνύματα αγάπης από την οικογένεια, τους θαυμαστές και τους μουσικούς που τίμησαν τη μνήμη του.

