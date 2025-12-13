Στη νέα του ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία από τις 25 Δεκεμβρίου θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, αναφέρθηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Update, «πρώτα απ΄ όλα να σας πω ότι τα θέματα δεν τα επιλέγουμε, μας επιλέγουν τα θέματα.

Αλλά για να σε επιλέξουν πρέπει εσύ να ανοίξεις, δηλαδή να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις το πρόσωπο, μια και κάνω βιογραφίες και να βάλεις αγάπη για να ανοίξει το θέμα στην πραγματικότητα, είναι ότι εμείς προερχόμαστε από έναν πολιτισμό που η παράδοση του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα και όχι μόνο, είναι ότι ο άνθρωπος μετασωματώνεται και η ψυχή δηλαδή, δεν τελειώνει ποτέ.

Αυτό που συνέβαινε άλλωστε και στα Ελευσίνια Μυστήρια, ας πούμε, ήταν μια κατάργηση του φόβου του θανάτου και έτσι όσοι έβγαιναν από τα Ελευσίνια Μυστήρια μπορούσαν να θυσιαστούν για την πατρίδα, για τα ανώτερα πράγματα δηλαδή, γιατί ήξεραν ότι η ψυχή τους θα πάει πάνω αναβαθμισμένη. Άρα οι ψυχές υπάρχουν.

Και εγώ τώρα, επειδή πρόσφατα έγινε ακαδημαϊκός στην Ευρώπη και εκεί είναι 38 νομπελίστες, δηλαδή είναι τα κορυφαία πρόσωπα της Ευρώπης, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μελέτες πλέον επιστημονικές, οδηγούνται στο να θεωρήσουν τα λεγόμενα μεταφυσικά ως φυσικά.

Άρα οι διαστάσεις που έχει τώρα τις θεωρούμε απλώς διαστάσεις, μπορεί να είναι διαστάσεις στις οποίες υπάρχουν οι ψυχές μετακινούμενες από εδώ προς τα εκεί. Η παιδεία μας είναι ότι οι ψυχές δεν τελειώνουν.



Εάν ήμουνα ζωγράφος, θα έβαζα χρώματα για να πω τι ήταν Καποδίστριας. Εάν ήμουν μουσικός, θα έβαζα νότες για να πω ότι ο Καποδίστριας. Εγώ είμαι σκηνοθέτης και μαζεύω τις τέχνες και τις προσανατολίζονται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.



Ο Καποδίστριας είναι το αθώο πλάσμα που γέννησε ο Ελληνισμός από τότε που ξέρουμε την ιστορία μας. Είναι απόλυτο αυτό. Αν πετάξεις από τον Καποδίστρια τη λάσπη που του ρίξανε αυτοί που τον σκότωσαν και μετά κυβέρνησαν, πίσω υπάρχει μια πάναγνη ψυχή, βαθιά πατριωτική και βαθιά θρησκευόμενοι ψυχή.

Και ήξερε όταν ήρθε. Είναι βεβαιωμένο ότι ήξερε ότι θα δολοφονηθεί και ήξερε από το προηγούμενο βράδυ.

Πήγε ο Άγγλος πρέσβης από εκεί, τα ξέρουμε αυτά, και του είπε να σας φυγαδεύσουν, κύριε Κυβερνήτα, γιατί θα σας δολοφονήσουν.



Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια ευθύνη την οποία πρέπει να την ενεργοποιήσεις και να κάνεις πράγματα έξω από τον εαυτό σου, δηλαδή να είναι χρήσιμα στους άλλους. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο η τέχνη».



Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, επισήμανε πως: «Κάνω ελληνοκεντρικές ταινίες γιατί ξέρω τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός και πόσο χρήσιμος είναι όχι μόνο για την Ελλάδα. Έχουμε λοξοδρομήσει για ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό τουλάχιστον.

Και δεν μιλάω για τον υπόλοιπο κόσμο. Εάν δεν υπάρχουν οι βασικές αρχές του Ελληνισμού, η οποία είχαν ανθρωπιά, είχαν σαν κέντρο τον άνθρωπο, θα χαθεί ο πλανήτης.

