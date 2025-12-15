Σε μια σπάνια και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η ηθοποιός Βαρβάρα Λάρμου μίλησε ανοιχτά για προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, και σε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει δεχθεί στο παρελθόν.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Μπρούσκο», περιέγραψε πώς αντέδρασε όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι η αντίδρασή της ήταν άμεση και έντονη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι».

Μιλώντας στην εφημερίδα On Time και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου η Βαρβάρα Λάρμου αναφέρθηκε στα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει βιώσει αλλά και στον τρόπο που η ίδια τα διαχειρίστηκε.

Είσαι στο χώρο από το 2016. Έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση;

Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν την ανέχτηκα. Έχω τσακωθεί, έχω φύγει, έχω καταγγείλει. Αντέδρασα σαν αγρίμι. Από μικρή ήμουν έτσι. Δεν δεχόμουν ούτε πατρονάρισμα, ούτε επιβολή.

Εκεί βγαίνει το πολύ μαχητικό, θυμωμένο λόγω πατριαρχίας κομμάτι του χαρακτήρα μου. Δεν δέχομαι την παραβίαση, ούτε ως γυναίκα, ούτε ως άνθρωπος, από κάποιον που θεωρητικά έχει περισσότερη εξουσία.

Πώς είσαι αυτό τον καιρό; Μόνη ή ερωτευμένη;

Θα σου πω μόνο ότι είμαι καλά. Η προτεραιότητά μου είναι η δουλειά μου.

tlife.gr