Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί, η οποία σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη μιλά για τη ζωή και τα παιδιά της, την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού, αλλά και τη μακρόχρονη προσήλωσή της στην ανθρωπιστική δράση.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας «Couture» της Αλίς Βινοκούρ, εξηγεί πώς η ιστορία του φιλμ συνδέεται άμεσα με τη δική της οικογενειακή εμπειρία, η οποία έχει σημαδευτεί από τον καρκίνο του μαστού.

Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του TIME France, η Τζολί επιλέγει να φωτογραφηθεί και να αποκαλύψει δημόσια την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή, στην οποία υποβλήθηκε το 2013. Όπως εξηγεί, στόχος της είναι να ενισχύσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, που παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η δημόσια αποκάλυψη της επέμβασης, πριν από 12 χρόνια, είχε μετρήσιμο αντίκτυπο. Στη Γαλλία, οι προληπτικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20% -ένα «φαινόμενο Αντζελίνα», όπως ονομάστηκε- και θεωρείται χωρίς προηγούμενο στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρεται εκτενώς στη συνεχή ανθρωπιστική της δράση. Ως ιδρύτρια των οργανισμών Kids in Need of Defense (KIND), του Ιδρύματος Μάντοξ και του Atelier Jolie, αλλά και ως στέλεχος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες για περισσότερες από δύο δεκαετίες -μεταξύ άλλων και με τον ρόλο της ειδικής απεσταλμένης- τονίζει τη σημασία της στήριξης των ευάλωτων κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις σελίδες του TIME France, η ηθοποιός παρουσιάζει τη δική της αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στο πεδίο πρέπει να βασίζονται στην τοπική ηγεσία και στις ανάγκες των ίδιων των κοινοτήτων.

Μέσα από τη συνέντευξη της Αντζελίνα Τζολί, το περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, επισημαίνοντας ότι στη Γαλλία σχεδόν 20.000 περιπτώσεις καρκίνου ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύονται βασικές πρακτικές πρόληψης, όπως η ετήσια γυναικολογική παρακολούθηση, ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών και η αυτοεξέταση του μαστού ως συμπληρωματικό μέτρο στους καθιερωμένους ελέγχους.

