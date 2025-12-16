Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άφησε για λίγο στην άκρη το τσουβάλι που έχει παραγεμίσει με γκολ στις αντίπαλες άμυνες στην Premier League και το Champions League, έβαλε τη στολή του Άι Βασίλη και βγήκε βόλτα στο Μάντσεστερ μοιράζοντας δώρα σε σπίτια αγνώστων που τους έβλεπε για πρώτη φορά.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Σίτι κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τη μεταμόρφωση του σε ευτραφή γενειοφόρο και φτάνοντας στο πρώτο σπίτι που επισκέφτηκε παραδέχθηκε ότι «είμαι νευρικός – σαν πριν από έναν αγώνα», ενώ εκεί ένα από τα έξι πιτσιρίκια που περίμεναν τα δώρα τους το ένα ήταν οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…

«Είναι στη λίστα με τους άτακτους» ήταν η πρώτη του ατάκα και αφού άκουσε από τα υπόλοιπα παιδιά (που δεν τον είχαν καταλάβει) ότι μαζί με τον Φόντεν είναι ο αγαπημένος παίκτης τους βγήκε φωτογραφία μαζί τους και όταν γύρισαν είδαν ότι πίσω από το γενειάδα κρυβόταν ο ήρωας τους.

Κι η αντίδραση των πιτσιρικάδων στο 4’17” του βίντεο είναι πραγματικά… ανεκτίμητη, όπως και το «δώρο» που τους έκανε.

Στο επόμενο σπίτι τον υποδέχθηκαν τρία πιτσιρίκια με φανέλα της Σίτι που τον κατάλαβαν όμως πολύ γρήγορα καθώς όπως εξήγησε ο ένας εξ αυτών: «… καταλάβαμε τη φωνή γιατί σε ακούμε στην τηλεόραση».

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο τρίτο σπίτι που επισκέφτηκε με τον Νορβηγό να ξεφυσάει και να παραδέχεται: «… πρέπει να δουλέψω την προφορά μου», ενώ ρωτώντας τον μικρό φίλε για το τι πρέπει να κάνει η Σίτι για να πάρει το πρωτάθλημα τον άκουσε να λέει: «Να δίνουν τη μπάλα σε εσένα». Εκείνη τη στιγμή το χαμόγελο του ήταν το ίδιο που έχει όταν πετυχαίνει κάποιο γκολ κι απλά ψιθύρισε: «.. έξυπνο παιδί».

Στο ίδιο σπίτι «όλα τα λεφτά» ήταν η αντίδραση της κόρης της οικογένειας η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Χάαλαντ ήταν στο σπίτι τους…

Κάπου εκεί η περιπέτεια του Άι Βασίλη Χάαλαντ τελείωσε (με τον ίδιο να παραδέχεται εκ νέου ότι θέλει προπόνηση στη φωνή, αλλά να δηλώνει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα), ωστόσο το σίγουρο είναι ότι οι οικογένειες που τον υποδέχθηκαν θα θυμούνται για πολλά χρόνια τα φετινά Χριστούγεννα.

protothema.gr