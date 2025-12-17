Έντονη ανησυχία προκαλούν στους φίλους και στο κοινό οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της Κέιτι Πράις, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από εκδήλωση στη Βρετανία. Άτομα από το περιβάλλον της φέρονται να εκφράζουν φόβους για τη σωματική και ψυχική της κατάσταση, σχολιάζοντας ότι «η εικόνα της χειροτερεύει επικίνδυνα».

Οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν το βράδυ του Σαββάτου, απεικονίζουν τη 47χρονη εμφανώς καταβεβλημένη και ιδιαίτερα αδυνατισμένη, να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από κοσμική εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας.

'She's dying in front of our eyes, it's devastating': Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model's new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/uqZRnkrIzP December 16, 2025

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το πρώην μοντέλο, δηλώνουν ότι η εικόνα αυτή διαφέρει αισθητά από προηγούμενες εμφανίσεις της, ακόμη και σε περιόδους που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές και ψυχικές δυσκολίες. «Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά φίλος της.

Η Πράις παρέμεινε στην εκδήλωση για περίπου 20 λεπτά, πριν αποχωρήσει συνοδευόμενη από φίλους. Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της, η έντονη απώλεια βάρους και η δυσκολία στο περπάτημα είναι στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι και τα παιδιά της εμφανίζονται προβληματισμένα. Η κόρη της Princess και ο γιος της Junior, που ζουν με τον πατέρα τους Πίτερ Αντρέ, διατηρούν στενή σχέση με τη μητέρα τους και φέρονται να ανησυχούν για την εικόνα της, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια.

Η Κέιτι Πράις έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και απόπειρων αυτοκτονίας. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά της σημειώνουν ότι «αυτή τη φορά μοιάζει να υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης κυκλοφορήσει φήμες για χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Πράις είχε αποδώσει τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.

protothema.gr