Τα γενέθλιά της πάνω στη σκηνή γιόρτασε η Άννα Βίσση, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να της επιφυλάσσουν μια έκπληξη για την ξεχωριστή μέρα.

Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε τραγούδια της στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Σοφία Καρβέλα ανέβηκε πάνω στη σκηνή μαζί με τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, στολισμένη τριαντάφυλλα.

Η Άννα Βίσση τραγούδησε τότε το δικό της κομμάτι «Χρόνια Πολλά», παραλλάσσοντας τους στίχους. «Χρόνια Πολλά και ας πεθαίνω που δεν θα φάω την τούρτα», είπε με χιούμορ με τους θεατές να τη χειροκροτούν.

Δείτε βίντεο από τη βραδιά

Μερικές ώρες αργότερα η Άννα Βίσση έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας πως η χρονιά που φεύγει ήταν αξέχαστη και δηλώνοντας πως η αγάπη που δέχεται την παρακίνει να εξελίσσεται.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα ”αναπόφευκτα” γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

protothema.gr