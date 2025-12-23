Σε ηλικία 55 ετών έχασε τη ζωή του ο Βινς Ζαμπέλα, ένας από τους βασικούς δημιουργούς της εμβληματικής σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με Ferrari στη νότια Καλιφόρνια.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA), η οποία ανακοίνωσε πως ο Ζαμπέλα απεβίωσε την Κυριακή, αν και δεν αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου του.

Ωστόσο, πληροφορίες της Telegraph και της Daily Mail αναφέρουν ότι ο 55χρονος, σκοτώθηκε σε τροχαίο με Φεράρι στο Angeles Crest Highway, στη νότια Καλιφόρνια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε σε τσιμεντένιο φράχτη.

Στο 00:47 η στιγμή του δυστυχήματος

Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει μια κόκκινη Ferrari να εξέρχεται από τούνελ κινούμενη με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα. Ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσκρούει σε τσιμεντένιο φράγμα στη στροφή και ακολουθεί έκρηξη.

Πρόκειται για Ferrari 296 GTS, ένα υβριδικό ανοιχτό σπορ αυτοκίνητο, το οποίο συνδυάζει twin-turbo κινητήρα 3.0 λίτρων V6 και έναν ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 819 ίππους. Αυτή η εξαιρετική δύναμη, σε συνδυασμό με τις απότομες στροφές και τα στενά περάσματα της διάσημης Οδού Los Angeles Crest, η οποία εκτείνεται σε 106 χιλιόμετρα από βουνά και στροφές, καθιστά την περιοχή δημοφιλή τόσο σε μοτοσικλετιστές όσο και σε λάτρεις των αυτοκινήτων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή έχει ένα σκοτεινό ιστορικό ατυχημάτων και επικίνδυνων συγκρούσεων.

Οι Αρχές της Καλιφόρνια (CHP) δήλωσαν την Κυριακή ότι δεν είναι σαφές αν τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ ήταν παράγοντες του ατυχήματος.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ το αυτοκίνητο αμέσως τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο στο σημείο του δυστυχήματος ενώ ο συνοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Ο Βινς Ζαμπέλα υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, με τη δημιουργία του Call of Duty να τον καθιστά μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον τομέα.

Ήταν ιδρυτής της Respawn Entertainment το 2010, η οποία ανήκει στην Electronic Arts, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος στην Infinity Ward, την εταιρεία πίσω από το «Call of Duty». Η επιρροή του στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών ήταν τεράστια, με τη δημιουργία της σειράς «Call of Duty», η οποία έχει πουλήσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Electronic Arts ανέφερε ότι ο Ζαμπέλα υπήρξε «φίλος, συνεργάτης, ηγέτης και δημιουργικός οραματιστής», και πως το έργο του επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Η κληρονομιά του, όπως σημείωσε, θα συνεχίσει να διαμορφώνει τον τρόπο που δημιουργούνται τα παιχνίδια και οι συνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ παικτών για πολλές γενιές.

Το επικό Call of Duty

Η σειρά «Call of Duty», η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2003 με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους τίτλους στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, ενώ τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε με τη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία. Σήμερα, η σειρά συνεχίζει να είναι παγκοσμίως δημοφιλής, με νέα παιχνίδια και μελλοντική ταινία σε παραγωγή από την Paramount Pictures.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ζαμπέλα ηγήθηκε της ανάπτυξης των παιχνιδιών «Star Wars Jedi: Fallen Order» και «Star Wars Jedi: Survivor», που απέσπασαν θετικές κριτικές και ενίσχυσαν τη φήμη του ως έναν από τους πιο καινοτόμους δημιουργούς του χώρου.

«Εξαιρετικός άνθρωπος, οραματιστής και ηγέτης»

Ο δημοσιογράφος Γκεόφ Κίλι, συνδημιουργός των The Game Awards, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον Ζαμπέλα ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο» και «οραματιστή ηγέτη». Όπως είπε, θα του λείψουν οι συζητήσεις και οι κοινές στιγμές τους, ενώ επεσήμανε πως παρόλο που ο Ζαμπέλα δημιούργησε μερικά από τα πιο επιδραστικά παιχνίδια της εποχής μας, πίστευε πως το καλύτερο παιχνίδι του ήταν ακόμη μπροστά του.

Η απώλεια του Βίνς Ζαμπέλα αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών και η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα παιχνίδια που δημιούργησε και τους εκατομμύρια παίκτες που τους απόλαυσαν.

iefimerida.gr