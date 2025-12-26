Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο γνωστός μουσικός, που είχε απασχολήσει στο παρελθόν την επικαιρότητα μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε κέντρο διασκέδασης, φέρεται να είχε εμπλακεί σε διένεξη με την εν διαστάσει σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου.

Ωστόσο, φέρεται να είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του για απειλή, με συνέπεια, μόλις εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, να συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εν διαστάσει σύζυγός του δεν τον άφησε να δει τα παιδιά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», τόνισε ο ίδιος στο MEGA.

