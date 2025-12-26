Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκ νέου ο Στηβ Ντούζος, γνωστός από τον ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook φωτογραφία με ένα οξύμετρο, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Στην ανάρτησή του δεν έκανε γνωστό τον λόγο της νοσηλείας του.

Πριν από έξι μήνες, ο Στηβ Ντούζος είχε νοσηλευτεί ξανά, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την αναπνοή του.

Όπως είχε δηλώσει στο Πρωινό: «Μπήκα για κάποιες εξετάσεις και είμαι τώρα έξι μέρες εδώ και πρώτα ο Θεός με το καλό βγαίνω αύριο. Είχα λίγο δύσπνοια, λαχάνιαζα λίγο και ήρθα να το ισιώσω. Εγώ κάθε τρεις, τέσσερις μέρες ούτως ή άλλως είμαι στο νοσοκομείο. Έρχομαι εδώ γιατί έχω θέματα πολλά. Μια παρακολούθηση γι’ αυτά που ήδη υπάρχουν, να δούμε, μένουν στάσιμα, προχωράνε; Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι, τέτοια…».

Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η νοσηλεία του τότε δεν είχε σχέση με τον καρκίνο στον πνεύμονα που είχε διαγνωστεί στο παρελθόν. Δήλωσε, πως έχει ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, καθώς υποβλήθηκε σε ακτινοβολίες, ωστόσο αντιμετωπίζει και άλλα θέματα: «Ναι, μου είχαν βρει παλιά έναν μικρό όγκο στον πνεύμονα, έκανα τις ακτινοβολίες μου και καθάρισα. Όχι, η συγκεκριμένη νοσηλεία μου δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχω κι άλλα, έχω καρδιά, απ’ όλα…», είχε πει.

