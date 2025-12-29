Νέες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία και τη διαθήκη της Μπριζίτ Μπαρντό βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο France Info η δημοσιογράφος και στενή φίλη της ηθοποιού και ακτιβίστριας, Γουέντι Μπουσάρ, η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο της κατοικίας της, κοντά στη θάλασσα.

«Ήταν δική της επιθυμία και θα γίνει σεβαστή» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μπριζίτ Μπαρντό θα αναπαυθεί «κοντά σε εκείνους που αγάπησε – τα ζώα της» και θα ταφεί «με απόλυτη λιτότητα και απλότητα». Η Γουέντι Μπουσάρ θυμήθηκε πόσο πολλά σήμαιναν τα ζώα για τη σταρ: «Τα ζώα την έσωσαν. Από πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσε με αυτά τα ζώα. Αυτή η τρυφερότητα, την οποία ίσως δεν είχε λάβει μέσα στην οικογένειά της, της δόθηκε από τα ζώα». Σύμφωνα με την ίδια, η Μπριζίτ Μπαρντό «μοιράζεται τα βάσανα και την ευαλωτότητα των ζώων».

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή της κηδείας της.

Δεν είναι όμως οι μοναδικές πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο της ντίβας. Στη Γαλλία έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την κληρονομιά της.

Η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό



Η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η ηθοποιός είχε φροντίσει εδώ και καιρό να ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραζόταν.

Το μεγαλύτερο μέρος έχει προβλεφθεί να περάσει στο Fondation Brigitte Bardot, τον Οργανισμό για την προστασία των ζώων που ίδρυσε η ίδια το 1986 και έχει την έδρα του στη βίλα της στο Σεν Τροπέ.

Το 50% της περιουσίας της πρέπει να περάσει στον γιο της



Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Ίδρυμα δεν μπορεί να λάβει το σύνολο της περιουσίας της, η οποία θα πρέπει να μοιραστεί κατά 50% με τον μοναδικό της γιο Νικολά Σαριέ, με τον οποίο είχε τεταμένες σχέσεις.

Σύμφωνα με τον βιογράφο Yves Bigot, μεγάλο μέρος της περιουσίας της Γαλλίδας ντίβας είχε ήδη διατεθεί στο Ίδρυμά της. «Πούλησε σε δημοπρασία όλα τα ακίνητά της για να χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα και υποθήκευσε την πολυτελή έπαυλή της La Madrague» ανέφερε ο Bigot. Μάλιστα, το 2020 η Μπριζίτ Μπαρντό είχε θέσει προς πώληση και μία βίλα στις Κάννες, αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κινηματογραφική της καριέρα, η οποία διακόπηκε το 1973, της άφησε μόνο λίγες σημαντικές εμπορικές συνεργασίες, όπως μια συμφωνία με το brand τσαντών Lancel και μία ακόμη σειρά prêt-à-porter που πωλούνταν διαδικτυακά. «Ο πλούτος με αηδιάζει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός το 2006.

Στο επίκεντρο της κληρονομικής διαδοχής βρίσκεται ο γιος της, Νίκολα Ζακ Σαριέ, σήμερα 65 ετών και μόνιμος κάτοικος Νορβηγίας, με τον οποίο οι σχέσεις της δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα αρμονικές. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, στον Νίκολα -καρπό του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ- αναλογεί το νόμιμο μερίδιο που αντιστοιχεί στο 50% της περιουσίας, παρότι το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων είχε ήδη «προκαταβληθεί» στη Fondation που φέρει το όνομα της ηθοποιού, μέσω δωρεών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων.

Μένει να φανεί αν ο γιος της θα επιλέξει να κινηθεί νομικά κατά του Ιδρύματος ή εναντίον του τελευταίου συζύγου της σταρ, στον οποίο αναμένεται να περιέλθει επίσης μέρος της περιουσίας. Η Μπαρντό ήταν παντρεμένη με τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ από το 1992.

iefimerida.gr