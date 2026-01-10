Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα οποία έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, οι δύο εγγονές της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό, Άννα και Θέα, έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της, παρά το γεγονός ότι δεν διατηρούσαν ουσιαστικές επαφές μαζί της.

Οι δύο νεαρές γυναίκες παρευρέθηκαν στην τελετή μαζί με τον πατέρα τους Νικολά Σαριέ, τη μητέρα τους Αν-Λιν Μπιέρκαν, καθώς και τα δισέγγονα της Μπαρντό, σε μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση που υπογράμμισε τις περίπλοκες και αποστασιοποιημένες σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας.

Ο Νικολά και η Αν-Λιν είχαν παντρευτεί σε μια τελετή στην οποία η Μπαρντό δεν ήταν καλεσμένη, εξαιτίας της τεταμένης σχέσης μητέρας και γιου, ενώ το ζευγάρι απέκτησε στη συνέχεια την Άννα και τη Θέα, που επέλεξαν να παραμείνουν μακριά από τη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να είναι γνωστά λίγα πράγματα για τη ζωή τους.

Η Άννα, η μεγαλύτερη κόρη, γεννήθηκε το 1985 και εγκαταστάθηκε στη Νορβηγία, όπου ζουν και οι γονείς της, δημιούργησε τη δική της οικογένεια και εργάζεται ως δικηγόρος, ενώ σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων έχει συνδεθεί και με τον χώρο της μόδας και του στυλ. Η μικρότερη αδελφή της, Θέα, γεννημένη το 1990, ακολούθησε αντίστοιχη πορεία ζωής και, παρότι δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της τηλεόρασης και του βίντεο από το 2015, κινείται σταθερά πίσω από τις κάμερες, ως «υπεύθυνη παραγωγής βίντεο» σε γνωστή εταιρεία στο Όσλο.

H Τία Σαριέ, εγγονή της Μπριζίτ Μπαρντό, με τα δύο της παιδιά

Οι δύο αδελφές μεγάλωσαν χωρίς ουσιαστικές επαφές με τη γιαγιά τους και, σύμφωνα με όσα είχε πει ο ατζέντης της Μπαρντό σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το 2014 η ηθοποιός ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι έγινε προγιαγιά, όταν η Άννα γέννησε μια κόρη, βλέποντας μόνο φωτογραφίες του μωρού. «Πρόσφατα, ο Νικολά τηλεφώνησε στη μητέρα του και της είπε ότι έγινε προγιαγιά», είχε δηλώσει ο ατζέντης της, προσθέτοντας ότι δεν είχε γνωρίσει το μωρό από κοντά, αλλά το περιέγραψε ως «πολύ χαριτωμένο, πολύ όμορφο» αφού είδε φωτογραφίες.

Μια περίοδος αποκατάστασης στις σχέσεις μητέρας και γιου τοποθετείται στο 1992, όταν η Μπαρντό πραγματοποίησε τον τελευταίο της γάμο με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ στη Νορβηγία, επισκέφτηκε τον Νικολά και την οικογένειά του και, όπως έχει αναφερθεί, τα τηλεφωνήματα μεταξύ τους έγιναν πιο συχνά, με συμφωνία να συναντιούνται μία φορά τον χρόνο.

Σε συνεντεύξεις της στο Le Point και στο BBC είχε αναφερθεί συνοπτικά στην οικογένειά της, λέγοντας: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω».

Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν μιλούσε δημόσια ούτε για τον Νικολά ούτε για τις εγγονές και τα δισέγγονά της, καθώς είχε δεσμευτεί να σεβαστεί την επιθυμία του γιου της να μην αναφέρεται στην οικογένειά του. «Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλήσω ποτέ γι’ αυτόν στις συνεντεύξεις μου», είχε πει χαρακτηριστικά η Μπριζίτ Μπαρντό στο Paris Match τον Ιούνιο του 2024.

