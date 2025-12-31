Ανοίγω τη Στήλη σήμερα με μια μόνιμή στεναχώρια, σύμφυτη με έναν δυσβάσταχτο θυμό.

Για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που σήμερα στο κατώφλι του 2026 μετράει 1407 ημέρες αδιάκοπων εχθροπραξιών. Νεότερα δεν θα πω.

Θα παραθέσω όμως την εισαγωγή ενός άρθρου του δημοσιογράφου και διευθυντή των Διεθνών Ειδήσεων του BBC , John Simpson. Έναν ρεπόρτερ με τα όλα του.

Είναι 81 ετών, και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δημοσιογραφία, λέει, είναι να είσαι εκεί όπου συμβαίνουν πράγματα. Με τηλέφωνα και σκρολάρισμα στο Διαδίκτυο δεν γίνεται ρεπορτάζ!

Σας διαβάζω την εισαγωγή άρθρου του στην ιστοσελίδα του BBC προχθές, με τίτλο «Επί 40 χρόνια καλύπτω πολέμους. Αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ χρονιά σαν το 2025»!

Και συνεχίζει:

«Έχω καλύψει με ρεπορτάζ περισσότερους από 40 πολέμους σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960. Είδα τον Ψυχρό Πόλεμο να φτάνει στο αποκορύφωμά του, και μετά απλώς να εξατμίζεται. Δεν έχω ξαναδεί όμως μια χρονιά τόσο ανησυχητική όσο το 2025 – όχι μόνο επειδή μαίνεται μια σειρά από μεγάλες συγκρούσεις, αλλά επειδή γίνεται σαφές ότι μία από αυτές έχει γεωπολιτικές επιπτώσεις απαράμιλλης σημασίας: Ο πόλεμος του Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε προχθές ότι η τρέχουσα σύγκρουση στη χώρα του θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Μετά από σχεδόν 60 χρόνια παρατήρησης συγκρούσεων, έχω την άσχημη αίσθηση ότι έχει δίκιο».

Το βράδυ της Δευτέρας ο Ουκρανός Πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση που διοχετεύτηκε, όπως είπε, από το Κρεμλίνο, ότι η κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ δέχτηκε επίθεση από την Ουκρανία.

Είναι ψέμα, διαμαρτυρήθηκε αμέσως ο Ζελένσκι. Ο «ηθοποιάκος», όπως τον έλεγαν μερικοί τυχάρπαστοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Και πρόσθεσε ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα με πληροφορίες του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για τυχόν ενδείξεις ότι η Ρωσία κόβει τα υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν την ηλεκτρονική κίνηση που διατηρεί τη δυτική κοινωνία σε λειτουργία. Κατηγορείται επίσης ότι τα ρωσικά drones δοκιμάζουν τις αμυντικές αντοχές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι χάκερς αναπτύσσουν τρόπους για να θέτουν εκτός λειτουργίας υπουργεία, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και συγκροτήματα μεγάλων εταιρειών.

Οι δυτικές Αρχές είναι βέβαιες ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας δολοφονούν και επιχειρούν να δολοφονήσουν αντιφρονούντες που έχουν βρει καταφύγιο στη Δύση. Μια έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας στο Σόλσμπερι του πρώην Ρώσου πράκτορα πληροφοριών Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 (καθώς και την θανατηφόρα δηλητηρίαση μιας ντόπιας γυναίκας, της Ντον Στάρτζες) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίθεση είχε συμφωνηθεί στο υψηλότερο επίπεδο στη Ρωσία.

Αυτό σημαίνει τον ίδιο τον Πρόεδρο Πούτιν.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στο facebook από τη φίλη συγγραφέα Χαριτίνη Ξύδη, που ξέρει πως να αποχαιρετίσει μια γυναίκα τόσο ολόφωτη, σαν την Μπριτζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Σαν Τροπέ της Γαλλίας, σε ηλικία 91 ετών:

«Τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς για το ηλιόλουστο κορίτσι που γύρισε την πλάτη του στην καλή ανατροφή και την οικογενειακή ζωή και έγινε μποέμιαν. Χίλιες ζωές σε μία, σήμερα, η ένδοξη έξοδος, η τέλεια ομορφιά. Στο καλό ΜπεΜπέ, όλοι σε λατρέψαμε και θα σε αποθεώνουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Άλλωστε, όσοι αγαπήθηκαν πολύ δεν πεθαίνουν.»

ΥΓ: Προφανώς, η φωτό δεν μπορεί να αναφέρεται στο πολεμοχαρές πρόσωπο του Κρεμλίνου. Από τις άπειρες που πλημμυρίζουν από προχθες το Ίντερνετ, επιλέγω αυτήν την μαυρόασπρη, από την Wall Street Journal