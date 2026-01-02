Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Γουίλ Σμιθ κατέθεσε ο βιολιστής Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ, στρεφόμενος κατά του ηθοποιού και ράπερ και της εταιρείας του, κάνοντας λόγο για σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα. Η πλευρά του Σμιθ ωστόσο απαντάει μέσω του δικηγόρου του ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ο επαγγελματίας βιολιστής κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην Κομητεία του Λος Άντζελες, κατά του Σμιθ και της εταιρείας του, Treyball Studios Management, Inc., καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση, άδικη απόλυση και πράξεις αντιποίνων.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Τζόζεφ υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός και ράπερ «προέβαινε σκόπιμα σε χειραγώγηση» με σκοπό «περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση», αφότου τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του, Based on a True Story: 2025, τον Νοέμβριο του 2024. Η μήνυση περιγράφει μια «τραυματική αλληλουχία γεγονότων» που φέρεται να σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Will Smith sued for sexual harassment, accused of ‘deliberately grooming’ tour violinist https://t.co/Qc8Le1NuZY pic.twitter.com/99iRHbFSoa — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Όπως αναφέρεται, ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι διαπίστωσε πως άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λας Βέγκας, χωρίς ίχνη παραβίασης. Μεταξύ των στοιχείων που, σύμφωνα με τη μήνυση, συνιστούν «σεξουαλική παρενόχληση», περιλαμβάνονται ένα χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Μπράιαν, θα επιστρέψω… θα είμαστε οι δύο μας» με ζωγραφισμένη μία καρδιά και υπογραφή «Στόουν Φ», καθώς και υγρά μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, φαρμακευτική αγωγή για HIV στο όνομα άλλου ατόμου και ένα σκουλαρίκι. Ο ίδιος δηλώνει ότι φοβήθηκε πως «ένα άγνωστο άτομο θα επέστρεφε σύντομα στο δωμάτιο για να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του».

Σε δήλωσή του στο περιοδικό «People» την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του Σμιθ, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι, ανέφερε: «Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ σε βάρος του εντολέα μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Διαψεύδονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κατηγορίες και να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Η μήνυση υποστηρίζει ακόμη ότι, αφού ο βιολιστής ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου και συνεργάτες του Σμιθ, ωστόσο μέλος της διοργάνωσης της περιοδείας τον «εξευτέλισε» και του ανακοίνωσε ότι απολύεται. Σύμφωνα με το δικόγραφο, στη συνέχεια προσλήφθηκε άλλος βιολιστής για να αναλάβει την ίδια θέση στην περιοδεία. Ο Τζόζεφ κάνει λόγο για «συναισθηματική οδύνη, οικονομική ζημία και δυσφήμιση», υποστηρίζοντας ότι υπέστη «μετατραυματικό στρες και άλλα ψυχολογικά προβλήματα» ως αποτέλεσμα της απόλυσης.

Ο βιολιστής, που κατάγεται από την Ουάσινγκτον, είχε συμμετάσχει το 2018 στη 13η σεζόν του America’s Got Talent, καταλαμβάνοντας μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αναρτήσει βίντεο στο Instagram από εμφάνισή του στη σκηνή, αναφέροντας ότι επρόκειτο για την πρώτη του βραδιά στην περιοδεία με τον Σμιθ.

Η περιοδεία Based on a True Story του Γουίλ Σμιθ πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

protothema.gr